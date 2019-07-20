夏戀礁溪溫泉季今登場 跟著「玩轉礁溪」APP闖關抽獎去

2019-07-20 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



「2019夏戀礁溪溫泉季」今天在礁溪湯圍溝溫泉公園登場，倡導夏季泡湯健康養生之道，並推出「玩轉礁溪」APP，以AR互動遊戲，帶領遊客穿梭礁溪市區，感受熱鬧商圈，享受旅遊樂趣，逛街消費。

夏戀礁溪溫泉季是礁溪鄉公所主辦的系列活動，主要是為增加夏季溫泉業者的觀光產值，跳脫冬季泡溫泉的傳統印象與習慣，會場在礁溪湯圍溝溫泉公園，有音樂、魔術、手創市集等多項。

系列活動內容包括7月11日到10月31日的玩轉礁溪，有APP遊戲闖關抽好禮、AR抓寶享優惠，7月19日到20日的夏日響宴，音樂表演、魔術互動、花式籃球、手創市集、APP現場下載限量好禮送，還有7月與8月的童玩趣礁溪交心一夏，有童玩國外團體演出、樂團演出、礁溪詞曲創作之歌等。

其中，結合礁溪鄉觀光產業業者，推出專屬優惠，活動期間，以手機下載「玩轉礁溪」App，參加闖關集章活動，在礁溪市區關卡集章，可進行線上遊戲，有3D AR抓寶、樂透刮刮卡、趣味問答。

集章關卡地點包括礁溪火車站前廣場、德陽宮、礁溪鄉公所、溫泉廣場、水景廣場、地景廣場、湯圍溝溫泉公園、立體停車場、礁溪國小、礁溪鄉農會。