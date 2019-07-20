划渡蘭嶼龍舟遭黑潮吞噬 現身日本宮崎縣

2019-07-20 15:08 中央社 台北20日電



台灣年輕人和香港造龍舟師傅合力手工打造的龍舟「綠舟」，今年6月初在蘭嶼海域翻覆，遭黑潮帶走，40天後出現在日本海邊。海巡署今天說，龍舟是在宮崎縣都井岬附近發現。

海洋委員會海巡署指出，發現「綠舟」的地點是在宮崎縣都井岬附近海域，至於如何交還，會由日方決定後，再透過雙方外交途徑協調。

蘭嶼年輕人「阿文」林正文，6年前擔憂蘭嶼的「寶特瓶比飛魚多」及廢油污染，開始默默回收廢油和寶特瓶，並利用回收寶特瓶蓋環保屋，盼喚起外界重視沒有垃圾處理廠的蘭嶼環境污染。

民國105年9月間，前往蘭嶼旅遊的香港造龍舟師傅胡梓康（阿康），巧遇「阿文」，被「阿文」的精神感動，決定幫他募款，協助守護蘭嶼，並計畫打造龍舟，從台東划到蘭嶼。

胡梓康花1年半打造一艘22人的龍舟，取名「綠舟」；去年5月13日清晨4時許，「綠舟」從台東最南端達仁鄉南田海邊出發，不過遇到浪大，搶浪出海時翻覆，計畫失敗。

為延續未完成使命，今年6月9日，胡梓康再度啟動「青山綠水‧划渡蘭嶼」活動，從屏東啟航，順黑潮划到蘭嶼，未料，「綠舟」在接近蘭嶼時翻覆，遭黑潮往北帶。

「青山綠水‧划渡蘭嶼」協辦單位台東台糖公司人員林天財昨晚接獲海巡署通知，「綠舟」龍舟疑出現在日本海邊，請求確認。林天財把照片傳給胡梓康等人，確認是「綠舟」。這艘「綠舟」失蹤1個多月，現身日本海邊，再度驗證台灣到日本這條「太古航線」。