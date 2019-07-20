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漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08聯合報 記者羅建旺╱即時報導

位在三星鄉安農溪上游的台電公司蘭陽發電廠，成功研製「流速型微型水力發電設備」，架...
位在三星鄉安農溪上游的台電公司蘭陽發電廠，成功研製「流速型微型水力發電設備」，架設在水渠上，隨著水位上下，被形容是「漂浮電廠」，本月2３日即將揭幕，公開亮相。圖／蘭陽發電廠提供
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位在三星鄉安農溪上游的台電公司蘭陽發電廠，成功研製「流速型微型水力發電設備」，架設在水渠上，隨著水位上下，被形容是「漂浮電廠」，本月23日即將揭幕，公開亮相。

蘭陽發電廠表示，電廠一年發電量為1億4700萬度，占台灣總發電量的萬分之7，但以水力發電，是重要的綠能指標，為開發對環境友善的水力資源，利用天埤機組發電尾水渠道，斥資約200萬元，裝置1部5kW（千瓦）的流速型微型水力發電機組。

這部發電機組位在蘭陽發電廠的出水口，以前蘭陽電廠以水發完電就排掉，現在設了發電機，即利用電廠發完電的水，再循環利用，再次發電，更加環保、效能加倍。

「只要是有合適的河川就可設置，視規模大小，發電量可大可小。」蘭陽發電廠表示，像這部微型水力發電設備每小時發電量為5千瓦、即5度的電，但如果機組大，發電量就相對變大，發的電還可以給賣給台電公司。

蘭陽發電廠指出，「流速型微型水力發電設備」設在水渠上，發電原理即是利用水流速度的動能，轉變成電能，透過設施發電，因此，可以與河川局等單位合作，選擇合適的河段架設與發電。

蘭陽發電廠表示，利用水力發電，是很科技與綠色能源的設施，今後將會大力推廣外，流速水力發電設施可以提供學校師生及參訪學習，具教育及示範意義，並與宜蘭縣政府觀光產業結合，吸引民眾參訪。

蘭陽發電廠表示，流速型微型水力發電設備本月23日揭幕，將廣邀縣、鎮、鄉首長、立委、縣議員、鄉民代表、村長、學校校長、鄰近地區地方仕紳、機關首長等與會，介紹蘭陽電廠微型水力開發計畫，流速型微型水力發電設備研製過程，一起推動綠能。

台電安農溪
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