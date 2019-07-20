花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣教育處統計下學年度班級與學生數，少子化趨緩，僅3所國小是1名新生，沒有「0新生」學校，不過，仍有逾半數的56所國小，將入學的新生未超過10人，教育處表示，針對學生數較少的學校，會與學校討論如何加強老師教學和班級經營，提升學生競爭力及學習力。

花蓮縣有101所公立國小、24所公立國中，教育處每學年度開學前調查中小學班級數及學生數概況，近年來受少子化影響，學生人數持續下滑，國中從105學年度的9073人，到下（108）學年度僅剩7687人，減少1386人，國小則從105學年度的1萬4086人，減少659人，下學年度為1萬3427人，新學年度全縣中小學人數2萬1114人。

不過，統計結果也顯示，縣內國小端少子化已趨緩。相較106學年度全縣有8所國小僅一名新生，107學年度還首度出現零新生國小，新學年僅壽豐鄉月眉國小、瑞穗鄉鶴岡國小和玉里鎮的觀音國小，3所國小是一名新生，且全縣學生總數略減5人，還增加2班；國中端仍有不小減幅，新學年較這學年減少492人、15班。