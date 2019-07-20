挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



今年6月9日台港青年合作挑戰龍（綠）舟橫渡太平洋黑潮，被浪打翻的龍舟證實隨太平洋黑潮漂到日本一處島嶼。圖／海巡署提供 分享 facebook

今年6月9日台港青年合作挑戰龍（綠）舟橫渡太平洋黑潮，當天清晨從台灣最南端的屏東恆春興海漁港出發，前往蘭嶼，可惜龍舟在距蘭嶼約1公里海域，突遭一陣大浪打翻，船上17名划手全數落海，幸被隨行戒護的海巡署巡邏艇救起，但龍舟則隨著洋流北漂，今天證實出現在日本海邊。

昨晚綠舟划渡蘭嶼協辦單位台糖台東分公司人員林天財接獲海巡署通知，疑似「綠舟」出現在日本海邊，請求確認，林天財將照片傳給胡辛康等人，確認就是綠舟。「青山綠水‧划渡蘭嶼」主辦人「阿康」胡梓康，開心說，幸好它未成為海漂垃圾。

蘭嶼鄉民「阿文」林正文6年前擔憂蘭嶼廢油汙、寶特瓶比飛魚多，開始默默回收廢油和寶特瓶，並利用回收的寶特瓶蓋了環保屋，喚起大家重視沒有垃圾處理廠的蘭嶼環境汙染。 民國105年年9月間到蘭嶼旅遊的香港造龍舟師傅胡梓康巧遇「阿文」，被「阿文」感動並決定幫「阿文」募款，協助「阿文」守護蘭嶼，從3年多前展開製作龍舟並取名綠舟，挑戰從台東划到蘭嶼。

阿康花了1年半年時間打造一艘22人划的龍舟，取名「綠舟」，去年5月13日清晨4時許從台東最南端的達仁鄉南田海邊出發，但因浪大綠舟出海時翻覆，計畫失敗。今年6月9日阿康二度嘗試，從屏東啟航，順著黑潮划到蘭嶼外海，未料「綠舟」在接近蘭嶼陸地約1公里處，又因大浪而翻覆，且綠舟也遭黑潮往北帶。

重現太古航線 遭黑潮吞噬龍舟出現日本

中央社/台東縣20日電

今年6月9日在蘭嶼海域翻覆、遭黑潮帶走的「龍舟」，40天後出現在日本海邊。「青山綠水‧划渡蘭嶼」主辦人阿康，開心的說，幸好它未成為海漂垃圾。

蘭嶼「阿文」林正文，6年前擔憂蘭嶼「寶特瓶比飛魚多」及廢油污染，開始默默的回收廢油和寶特瓶，並且利用回收的寶特瓶蓋了環保屋，喚起大家重視沒有垃圾處理廠的蘭嶼環境污染。

民國105年年9月間到蘭嶼旅遊的香港造龍舟師傅胡梓康（阿康），巧遇「阿文」，被他的精神感動，於是決定幫他募款，協助他守護蘭嶼，計畫打造龍舟從台東划到蘭嶼。

「阿康」花了1年半年時間打造一艘22人划的龍舟，取名「綠舟」，去年5月13日清晨4時許從台東最南端的達仁鄉南田海邊出發，不過因浪大，「綠舟」在搶浪出海時翻覆，計畫失敗。

為了延續去年未完成的使命，今年6月9日阿康再度啟動「青山綠水‧划渡蘭嶼」活動，從屏東啟航，順著黑潮划到蘭嶼。未料，「綠舟」在接近蘭嶼時翻覆，遭黑潮往北帶。

「綠舟」被大海吞噬後，阿康相當擔心會成為海漂垃圾，向國際間通報，希望能儘快找到「綠舟」。

昨天晚上「青山綠水‧划渡蘭嶼」協辦單位台東台糖公司人員林天財接獲海巡署通知，疑似「綠舟」龍舟出現在日本海邊，請求確認，林天財將照片傳給阿康等人，確認就是「綠舟」。

海巡署人員表示，如確認是「綠舟」，會進一步了解是在日本哪個島嶼海邊發現，以及後續作為。

日本考古學界發現史前舊石器時代人類進入日本列島途徑有3，分別為約3萬8000年前從朝鮮半島自九州登陸；約2萬5000年前從歐亞大陸北部經庫頁島跨津輕海峽，以及約3萬年前跨黑潮從台灣到沖繩島。

為了驗證第3條路徑，日本國立科學博物館和台灣國立台灣史前文化博物館合作，尋找這條「太古航線」，7月9日成功使用獨木舟航向與那國島，證明日本祖先有能力從台灣航向日本。

這艘「綠舟」失蹤1個多月，現身日本海邊，再度驗證台灣到日本這條「太古航線」。