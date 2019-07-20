到基隆推薦立委蔡適應 卓榮泰：問政明星級加韓星外型

2019-07-20 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰今天上午到基隆市慶安宮，為黨中央徵召爭取連任的立委蔡適應站台，卓榮泰送上鳳梨祝福凍蒜。記者游明煌／攝影 分享 facebook 民進黨主席卓榮泰今天上午到基隆市慶安宮，為黨中央徵召爭取連任的立委蔡適應站台，卓榮泰送上鳳梨祝福凍蒜，他表示，基隆是艱困選區，蔡適應不只有如韓星級帥氣的外型，在立法院問政表現成績也是明星級，要蔡適應守住基隆這一席立委，並扛起責任，也要讓總統蔡英文連任成功，保護本土政權。

民進黨中央公布基隆徵召蔡適應爭取立委連任後，今天上午10時在慶安宮是第一場造勢大會，多名黨籍議員都到場助陣，由卓榮泰帶領市長林右昌、蔡適應及議員向基隆媽參拜，並宣布由林右昌擔任蔡適應競選總部主任委員。

林右昌說，蔡適應在立法院的表現被公督盟評鑑為第一名立委之一，在國防外交委員會表現亮眼，也讓軍港遷移案如期進行，在地方為基隆向中央爭取預算和建設，尤其是交通建設非常用心和努力，如基北快捷公車。

卓榮泰表示，基隆列為艱困選區，加上蔡適應在立法院的表現成績亮眼，因此決定徵召，黨做了很多的努力，他不只有如韓星級帥氣的外型，在立法院表現的成績也是明星級，要蔡適應守住基隆這一席立委，並扛起責任，也要讓蔡英文總統也連任成功，保護本土政權。

被問到是否到各地鞏固選情擔任救火隊？卓榮泰說，今天來基隆，基隆沒有火，只有一把一把對地方的希望，他是來承接希望的。