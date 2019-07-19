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影／基隆巴基斯坦廚房 異國料理好吃異國戀精彩

2019-07-19 21:07聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市義二路新開了一家巴基斯坦廚房，捲餅，蛋餅，烤餅都是現做，烤雞腿薑黃飯香Q好吃，這些道地美味，全來自巴基斯坦籍老闆ALI的巧手，他和老闆娘李霈華的異國戀，和他們的料理一樣，都很精彩。

李霈華說，老公剛來台時煮咖哩給她吃，她一吃驚為天人，且只要她吃過，或想像的味道，老公都做得出來。後來ALI去工作，語言不通被欺負，他們討論後決定開店賣他們擅長的巴基斯坦料理，

「我老公做餅超厲害的」，李霈華說，店裡馬來西亞蛋餅是點餐第一名，一份60元，牛肉捲餅一份90元，為了合台灣人口味，他們把辣調為小辣，但有特調爆辣粉，愛吃辣的朋友很過癮，新產品霸味烤餅，加了巴基斯坦進口香菜，很特殊。

烤雞腿薑黃飯也很推，烤雞腿是用優格檸檬和20種香料，醃一天以上再去烤，薑黃飯是4種香料煮的，用台灣壽司米替代，又Q又香，吃過的人都好愛，便當裡還會放雞肉咖哩醬，荷包蛋會灑香料胡椒鹽，一份120元，CP值很高。

喜歡出國旅行的李霈華，4年前上網找老外聊天練英語，怕被騙，她故意找照片看起來最醜的大男生，這個大男生為了證明自己不是騙子，把媽媽姐姐都請出來，兩人網路交友4個多月，李霈華飛去馬來西亞見他，ALI對她呵護備至，讓她整個融化，愛苗也快速滋長。

但台灣和巴基斯坦沒有邦交，又有國土安全考量，想把老公遷來台灣共組家庭困難重重，李霈華帶領像她一樣愛上巴基斯坦男子的十個女孩，寫陳情書，請立委蔡適應幫忙，她為愛奔走一年，才讓老公抵台，兩人結婚3年，姐弟戀幸福洋溢。

李霈華說，吃他們的巴基斯坦料理，也能感受到幸福，有很多朋友吃過，都還會再來。

巴基斯坦廚房地址：基隆市義二路120號；電話0919336586；周五公休。

基隆市義二路新開了一家巴基斯坦廚房，捲餅，蛋餅，烤餅都是現做，烤雞腿薑黃飯香Q好...
基隆市義二路新開了一家巴基斯坦廚房，捲餅，蛋餅，烤餅都是現做，烤雞腿薑黃飯香Q好吃，這些道地美味，全來自巴基斯坦籍老闆ALI的巧手。記者吳淑君／攝影
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基隆市義二路新開了一家巴基斯坦廚房，捲餅，蛋餅，烤餅都是現做，烤雞腿薑黃飯香Q好...
基隆市義二路新開了一家巴基斯坦廚房，捲餅，蛋餅，烤餅都是現做，烤雞腿薑黃飯香Q好吃，這些道地美味，全來自巴基斯坦籍老闆ALI的巧手。記者吳淑君／攝影
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基隆市義二路新開了一家巴基斯坦廚房，捲餅，蛋餅，烤餅都是現做，烤雞腿薑黃飯香Q好吃，這些道地美味，全來自巴基斯坦籍老闆ALI的巧手。記者吳淑君／攝影
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巴基斯坦廚房，捲餅，蛋餅，烤餅好吃，老闆ALI和老闆娘李霈華的異國戀，也很精彩。...
巴基斯坦廚房，捲餅，蛋餅，烤餅好吃，老闆ALI和老闆娘李霈華的異國戀，也很精彩。記者吳淑君／攝影
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基隆市義二路新開了一家巴基斯坦廚房，捲餅，蛋餅，烤餅都是現做，烤雞腿薑黃飯香Q好吃，這些道地美味，全來自巴基斯坦籍老闆ALI的巧手。記者吳淑君／攝影
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巴基斯坦馬來西亞基隆
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