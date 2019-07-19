台東消滅生雞糞大作戰 農民嘆：價格太誘人

2019-07-19 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



每到夏天，台東縣農民偷用生雞糞產生臭味與蒼蠅的惱人問題又重演，引發農民和居民的衝突和困擾，縣府展開消滅生雞糞保護環境大作戰，今年除了透過農會加強宣導、安排田間稽查、對使用的農民強力開罰，並在南迴公路攔查取諦違規載運生雞糞的貨車；面對公部門強力取締和鄰里指責，為何仍難以禁絕，有農民嘆說，比起發酵後的熟雞糞每公斤平均要價12.5元，生雞糞只要2至3元，肥度甚至更高，太誘惑人。

台東縣環保局說，部份農民習慣使用動物糞便當成有機肥料撒播於農田，今年調查畜牧場周邊農地，發現部分農地違法使用生雞糞施肥，以釋迦農和荖葉農偏愛使用，主因是價格便宜及肥分較一般堆肥高；但長期施用未經堆積發酵的生雞糞後，不僅造成土壤鹽分累積、養分不平衡及重金屬鋅含量的快速累積，更直接對種植的作物造成傷害，且未經堆積發酵即使用，撒於田間腐爛分解時，釋出難聞的惡臭味並孳生蚊蠅，造成生活環境的汙染。

台東縣府月前召開跨局處協調會議，研討應對機制及加強取締的措施，除了加強宣導、安排田間稽查、對使用的農民強力開罰，也從源頭稽查管制，在南迴公路森永派出所設置攔檢點，遏止沒有廢棄物清運許可證的貨運業者載運生雞糞進入台東，上月取締2件，當場依廢棄物清理法各開罰6萬元，原車載回，另農民違規使用生雞糞有礙環境衛生整潔者，告發5件。