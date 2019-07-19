影／陣頭打頭陣！烏克蘭舞蹈團訪宜蘭 看台灣拳、官將首

2019-07-19 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



每年夏天，宜蘭國際童玩節就像小小聯合國，十多個國家的團隊從世界各角落飛到台灣，穿過雪山隧道到宜蘭。

為迎接接國際友人與交流，宜蘭民間社團等組親善大使團接待，8大特色社區提供深度參訪，體驗台灣與宜蘭文化。

這些社區包括冬瓜山、東岳、大二結、白米、林美、中山、內城、 結頭份等，有歌仔戲發源地，有茶鄉、米 倉、湧泉地等。

其中，來自烏克蘭的文尼察青少年宮歡樂舞蹈團（/Radist/ Joy, Palace of Youth and Children in Vinnitsa）今天就進二結穀倉稻農文化館，體驗台灣米食與陣頭文化。

「這是金鷹拳，模仿老鷹的勾爪！」大二結文化基金會董事長林奠鴻打起台灣拳，舞起長刀，讓團員見識到台灣功夫。

而外國人很哈的台灣陣頭文化也未缺席，上演帶有神秘色彩的官將首，讓來自北國的大小訪客覺得很特別。

另外，振奮人心的鼓藝，將交流推到最高潮。「他們看見台灣，也讓台灣被世界看到！」林奠鴻說，童玩節24年前開辦，期間停辦4年，共辦了20屆，每年都有許多外國團隊到宜蘭，藉這個機會交流，讓他們認識台灣與宜蘭。