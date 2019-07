影/陣頭打頭陣!烏克蘭舞蹈團訪宜蘭 看台灣拳、官將首

每年夏天,宜蘭國際童玩節就像小小聯合國,十多個國家的團隊從世界各角落飛到台灣,穿過雪山隧道到宜蘭。

為迎接接國際友人與交流,宜蘭民間社團等組親善大使團接待,8大特色社區提供深度參訪,體驗台灣與宜蘭文化。

這些社區包括冬瓜山、東岳、大二結、白米、林美、中山、內城、 結頭份等,有歌仔戲發源地,有茶鄉、米 倉、湧泉地等。

其中,來自烏克蘭的文尼察青少年宮歡樂舞蹈團(/Radist/ Joy, Palace of Youth and Children in Vinnitsa)今天就進二結穀倉稻農文化館,體驗台灣米食與陣頭文化。

「這是金鷹拳,模仿老鷹的勾爪!」大二結文化基金會董事長林奠鴻打起台灣拳,舞起長刀,讓團員見識到台灣功夫。

而外國人很哈的台灣陣頭文化也未缺席,上演帶有神秘色彩的官將首,讓來自北國的大小訪客覺得很特別。

另外,振奮人心的鼓藝,將交流推到最高潮。「他們看見台灣,也讓台灣被世界看到!」林奠鴻說,童玩節24年前開辦,期間停辦4年,共辦了20屆,每年都有許多外國團隊到宜蘭,藉這個機會交流,讓他們認識台灣與宜蘭。