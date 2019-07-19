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影／陣頭打頭陣！烏克蘭舞蹈團訪宜蘭 看台灣拳、官將首

2019-07-19 14:51聯合報 記者羅建旺╱即時報導

每年夏天，宜蘭國際童玩節就像小小聯合國，十多個國家的團隊從世界各角落飛到台灣，穿過雪山隧道到宜蘭。

為迎接接國際友人與交流，宜蘭民間社團等組親善大使團接待，8大特色社區提供深度參訪，體驗台灣與宜蘭文化。

這些社區包括冬瓜山、東岳、大二結、白米、林美、中山、內城、 結頭份等，有歌仔戲發源地，有茶鄉、米 倉、湧泉地等。

其中，來自烏克蘭的文尼察青少年宮歡樂舞蹈團（/Radist/ Joy, Palace of Youth and Children in Vinnitsa）今天就進二結穀倉稻農文化館，體驗台灣米食與陣頭文化。

「這是金鷹拳，模仿老鷹的勾爪！」大二結文化基金會董事長林奠鴻打起台灣拳，舞起長刀，讓團員見識到台灣功夫。

而外國人很哈的台灣陣頭文化也未缺席，上演帶有神秘色彩的官將首，讓來自北國的大小訪客覺得很特別。

另外，振奮人心的鼓藝，將交流推到最高潮。「他們看見台灣，也讓台灣被世界看到！」林奠鴻說，童玩節24年前開辦，期間停辦4年，共辦了20屆，每年都有許多外國團隊到宜蘭，藉這個機會交流，讓他們認識台灣與宜蘭。

林奠鴻說，不要小看交流，因為在活動過程中，外國表演團隊不論是是直播或記錄，對台灣與宜蘭都是一個很好的宣揚，而很多國家因與台灣無邦交，可以幫助外交部，拚國際外交。

國人很哈的台灣陣頭文化也未缺席，上演帶有神秘色彩的官將首，讓來自北國的大小訪客覺...
國人很哈的台灣陣頭文化也未缺席，上演帶有神秘色彩的官將首，讓來自北國的大小訪客覺得很特別。記者羅建旺／攝影
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來自烏克蘭的文尼察青少年宮歡樂舞蹈團今天就進二結穀倉稻農文化館，體驗台灣米食與陣...
來自烏克蘭的文尼察青少年宮歡樂舞蹈團今天就進二結穀倉稻農文化館，體驗台灣米食與陣頭文化，見識台灣功夫。記者羅建旺／攝影
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來自烏克蘭的文尼察青少年宮歡樂舞蹈團今天就進二結穀倉稻農文化館，體驗台灣米食與陣...
來自烏克蘭的文尼察青少年宮歡樂舞蹈團今天就進二結穀倉稻農文化館，體驗台灣米食與陣頭文化，大二結文化基金會董事長林奠鴻打起台灣拳，舞起長刀，讓團員見識到台灣功夫。記者羅建旺／攝影
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童玩節烏克蘭看見台灣
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