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中央與地方攜手 台東釋迦進軍日本市場

2019-07-19 15:03中央社 台東縣19日電

去年駐日代表謝長廷和農委會在日本辦理台東釋迦行銷，今年在台東縣政府接手輔導下，台東冷凍大目種釋迦將於7月24日進入日本阪急百貨展售。

立委劉櫂豪積極協助台東釋迦拓展美國和日本市場，去年10月2日前往日本與駐日代表謝長廷大使、農委會國際處長洪忠修、台東地區農會總幹事李建通召開記者會協助推廣，並且讓釋迦成為代表處國慶晚宴的伴手禮，日本NHK等多家電視台爭相報導，成功讓釋迦打入日本市場。

今年在台東縣政府輔導下，台東地區農會的冷凍大目釋迦將於7月24日起至27日在日本阪急百貨展售。台東縣政府今天召開記者會宣布這項好消息。

台東縣長饒慶鈴表示，釋迦是台東重要的高經濟農產品之一，台東釋迦栽種面積有5500公頃，其中大目釋迦的栽種面積就佔了一半。長年來，大目釋迦面臨不易保存的問題，難以外銷。

幸好，經過農會團隊的努力，順利把熟成的釋迦，以零下50度的低溫冷凍方式，進行殺菌、抗氧化處理，保持釋迦的鮮度及色澤，通過檢驗程序非常嚴格的日本，且在去年順利送往北美、日本試水溫。

立委劉櫂豪表示，去年他向農委會爭取經費讓台東釋迦到日本和美國行銷，今年終於開花結果，台東釋迦準備進入日本市場，這也是中央和基層農會攜手合作共同努力的成果。

台東農委會劉櫂豪
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