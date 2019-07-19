人間國寶接班有人 漆竹錫木粧佛在宜蘭傳藝一次看個夠

2019-07-19 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



國立傳統藝術中心在宜蘭園區策辦「接班人駐園工藝師作品展」，瓜地馬拉民航局局長伉儷曾到訪，聆聽解說人員介紹駐園工藝師作品。圖／國立傳統藝術中心提供 分享 facebook 俗稱人間國寶的傳統工藝保存者，後繼有人，國立傳統藝術中心在宜蘭園區策辦「接班人駐園工藝師作品展」，展出到明(109)年2月2日，展出11位駐園工藝師以及5位國寶藝師的經典之作，包括漆工藝、竹編工藝、粧佛、錫工藝、傳統木雕，精彩作品，可在展中盡覽。

國立傳統藝術中心指出，作品展展出工藝師去（107）年一整年駐園精雕細琢的創作成果，並加入個人精選作品，展現傳統工藝接班人的精神內涵與創作力。

其中，傳統木雕工藝師施懿紋、吳適為及羅又睿，由宜蘭傳藝園區文昌祠發想，製作「拳槊(音同碩)仗」、「龍頭仗」及「雙鉞(音同月)仗」等3對儀仗，從造型設計、選材到雕鑿，經過多方的考究與討論，作品氣勢磅礡。

錫工藝常用於日常用品及祭祀禮器，錫工藝師李瑋、楊蕙如除了展出傳統標準形制的花瓶外，亦有當代風格的花器、飾品盒以及擺飾等藝術創作，可以看到工藝師秉承師學，承襲傳統走向創新的具體表現。

粧佛工藝師陳宗蔚展出的3件作品中，可比較出文（文昌帝君）、武（康王元帥及武財神）神像在面容表現與服裝造型上的差異，泉州式粧佛特殊之處在於以漆線盤繞出服裝上繡線的紋樣，漆線細膩的程度如同真的繡線般，能夠充分展現出繡線的質感。

竹編工藝師涂素英、黃啟祥、劉興澤展出作品則以花器為主，即便沒有炫麗的色彩與裝飾，但以竹材柔和的光澤，與竹篾經緯交織成特色造型與花紋，成就紮實細膩的美好創作。

漆藝工藝師王清源的媽祖系列漆畫，以及李麗卿的自然景觀主題創作，則可以看到工藝師對傳統文化及自然生活的關注與投射，作品融合運用多樣的漆藝技法，在有限空間中展現藝術創作的無限可能。

展覽中，更展出他們的老師，也就是重要傳統工藝保存者王清霜（漆藝）、黃塗山（竹編）、施至輝（粧佛）、陳萬能（錫藝）、施鎮洋（傳統木雕）等5位藝師的經典之作。

其中包含漆藝王清霜藝師去（107）年以98歲高齡完成的新「月下美人」漆畫作品，王老師至今仍持續創作不停歇，堅持的精神及創作能量令人敬佩。

國立傳統藝術中心指出，展覽之作，可讓參觀民眾更能領會傳統工藝豐厚內涵與生命力，友邦瓜地馬拉共和國民航局局長阿爾格達伉儷曾到訪，親眼看到漆藝工藝師王清源利用壓碎的蛋殼創作，用鑷子一片一片的將細小的蛋殼填貼在作品上。