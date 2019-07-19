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砸9億改建花蓮火車站將完工 舊站體化身自行車補給站

2019-07-19 12:06聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮火車站二期改建工程即將完工，預計9月啟用，以嶄新面貌迎賓。記者王燕華／攝影
花蓮火車站二期改建工程即將完工，預計9月啟用，以嶄新面貌迎賓。記者王燕華／攝影
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花蓮火車站二期舊站體改建進入最後階段，預計9月初啟用，以嶄新面貌迎接旅客，屆時舊站體將化身自行車補給站，也是未來車站出口。縣議員莊枝財今天要求縣府儘速提案爭取經費，改善計程車停等區設施，提供駕駛員良好休息空間，也避免老舊設施影響觀光門面。花蓮縣府觀光處副處長張志翔允諾以最快速度處理。

花蓮火車站改建工程共投入9億多元，2015年動工，分成兩階段，第一階段新建站體去年10月啟用，緊接著進行舊站體改建的二期工程，預計下月底完工，9月啟用。

台鐵花蓮段長吳金添說，二期工程整修舊站體，包括空間利用修正，未來會有自行車補給站，自行車、機車、電動機車、重機、汽車等多元運具租賃、背包客棧，還會提供淋浴空間；目前花蓮站出口是臨時的，未來的出口就是在舊站體的剪票口。至於後站沒有納入改建計畫，僅做牆面粉刷、破舊天花板更新等。

二期工程施工時，計程車停等區從原本站前南側暫遷到北側，隨工程完成也將移回原址。縣議員莊枝財今天與縣議員張懷文、許淑銀、張美慧等人，邀集縣府建設處、觀光處人員會勘，關切計程車停等區規畫。

莊枝財表示，車站改建9月就要啟用，但站前的舊停等區大理石鋪面破損凹凸不平，鐵製雨遮老舊生鏽，能看嗎？他說，立委蕭美琴已經協助向中央溝通，公路總局有一筆經費可以申請，要求縣府趕快提案，爭取經費改善。

花蓮縣計程車駕駛員職業工會秘書王智宏說，在車站排班的計程車約120輛，希望能打掉破損大理石、重鋪柏油路面，原本的司機休息區也要淨空，給計程車駕駛良好空間。

吳金添表示，舊停等區含休息區約百坪大，雖是台鐵土地，但包括鋪面、雨遮都是縣府興建，已經1、20年，確實老舊，和全新站體有很大落差，看起來突兀，對花蓮觀光形象有負面影響。公路總局有「公共運輸多元推升計畫」，但需要地方政府提出申請，藉此機會整理周邊環境，台鐵樂觀其成。觀光處副處長張志翔說，確認公路總局計畫內容後，將以最快速度處理，盡速爭取經費改善。

縣議員莊枝財（中）今邀花蓮運務段長吳金添（左）、縣府觀光處副處長張志翔等人會勘計...
縣議員莊枝財（中）今邀花蓮運務段長吳金添（左）、縣府觀光處副處長張志翔等人會勘計程車停等區老舊問題。記者王燕華／攝影
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花蓮火車站舊計程車停等區位於車站南側，已經老舊不堪，有礙觀光門面。記者王燕華／攝...
花蓮火車站舊計程車停等區位於車站南側，已經老舊不堪，有礙觀光門面。記者王燕華／攝影
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花蓮縣議員莊枝財等人，關切花蓮火車站計程車停等區問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員莊枝財等人，關切花蓮火車站計程車停等區問題。記者王燕華／攝影
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