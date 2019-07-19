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大驚喜！基隆黑鳶繁殖破紀錄 基隆港幼鳥展英姿

2019-07-19 09:25聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆鳥會觀察，相對於今年遊隼繁殖成功率偏低，但基隆的黑鳶繁殖則令人雀躍，今年基隆破紀錄發現10巢區，比去年的7個巢區增加3個，10個巢區中共有9個巢區繁殖成功，已有14隻幼鳥成功離巢，讓鳥會相當驚喜。目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥，吸引大家的目光。

基隆鳥會常務理事沈錦豐在臉書感謝退休的沈振中老師復出協助調查，他說，大家可以想見，將近20個遊隼巢區，加上10個黑鳶巢區，調查人員可以用疲於奔命來形容。由於遊隼巢位大多選擇在不透水的懸崖岩地上，繁殖期幾次大雨可能影響了遊隼的繁殖成功率，黑鳶繁殖則沒有受到太多影響，研判可能和食物足夠、巢位在樹上且透水性佳有關

基隆鳥會根據2016年在基隆繫放的黑鳶幼鳥「小基北」活動範圍，發現這些剛離巢的幼鳥主要還是在巢區附近活動，根據衛星追蹤的資料顯示，小基北並不常到基隆港活動，例如2016年9月某日的一日生活圈包括金山、淡水、新莊、翡翠水庫，但其中並沒有基隆港。

最近，基隆港邊已有不少愛鳥人士來搶拍老鷹幼鳥英姿，沈錦豐表示，目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，隨著離巢幼鳥的活動範圍擴大，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥，吸引大家的目光。

日前，麗星郵輪進港，今年出生的黑鳶幼鳥在基隆港邊英姿，鳥會記錄到同時有5隻幼鳥出現，雖然尾羽有輕微的磨損，飛羽則大多新鮮，會近距離下來覓食的個體還是不多，沈錦豐拍下牠們難得在麗星郵輪前展示美麗身影，令人驚豔。

目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶...
目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥，吸引大家的目光。圖／沈錦豐提供
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目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶...
目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥，吸引大家的目光。圖／沈錦豐提供
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目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶...
目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥，吸引大家的目光。圖／沈錦豐提供
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目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶...
目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥，吸引大家的目光。圖／沈錦豐提供
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目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶...
目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，盤旋飛翔展英姿，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥，吸引大家的目光。圖／沈錦豐提供
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基隆港郵輪翡翠水庫
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