海科館兩棲爬蟲大明星見面會 爬蟲走秀周末登場

2019-07-18 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



國立海洋科技博物館本周末將有一場別開生面的兩棲爬蟲走秀，並將及民眾進行一場兩棲爬蟲大明星見面會」活動，在上午10至下午4時在海科館主題館區的遺址廣場展開，民眾可免費看到爬蟲走秀， 及近距離接觸兩棲爬蟲，機會難得。

「登陸，作戰，兩棲爬蟲動物特展」正在特展廳展示，首先可以看到入口處一小段文字「很久很久以前……有一隻魚爬上了陸地」，這也說明兩棲爬蟲與海洋生物緊密的關聯性，展廳內可以看到有肺的魚及許多大小朋友喜愛的兩棲爬蟲珍奇物種和可愛的模樣。

海技館長陳素芬表示，4億年前就存在地球上的兩棲爬蟲，即便恐龍目前已消失在地球上，但透過國立海洋科技博物館目前在特展廳所展示的兩棲爬蟲動物特展，仍可看到這些類似小恐龍的可愛兩棲爬蟲。

為了讓民眾可以更近距離及更深入了解兩棲爬蟲的特性，海科館20日與台灣昆蟲館及酷斯拉兩棲爬蟲訓練場合作，於特展廳外面的遺址廣場辦理「兩棲爬蟲大明星見面會」，這次見面會的兩棲爬蟲大明星將有黑澤巨蜥、金頭澤巨蜥、皇室王者蜥、蘇卡達象龜、南美蜥、綠鬣蜥等重量級爬蟲大明星登場，以及飼育達人齊聚一堂。並將透過導覽解說及兩棲爬蟲趣味問答、飼主與爬蟲走秀、爬蟲運動競賽等主題活動，宣導兩棲爬蟲動物正確的互動方式及飼養觀念，是一場非常難得的活動。