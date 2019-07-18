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輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局17點30分解除海警

躲過颱風 宜蘭飛天火車明天再度升空

2019-07-18 15:29聯合報 記者羅建旺╱即時報導

輕度颱風丹娜絲來襲，宜蘭火車站對面丟丟噹廣場的飛天火車，因應陸上颱風警報，從半空中下地躲避。

陸上颱風警報解除後，縣政府今天宣布，宜蘭丟丟噹廣場飛天小火車將在明天重新亮相，供遊客拍照打卡。

縣政府表示，輕度颱風丹娜絲陸上颱風警報已解除，宜蘭縣政府今天(18日)在檢整小火車外觀及周邊設施、清潔工作，預計明天（19日）上午8點30分吊掛復原，預計當日下午5時前完成。

飛天小火車將重新升空，供民眾拍照取景，宜蘭縣政府呼籲民眾，施工期間請勿於工區逗留，歡迎在明天復原後，到廣場欣賞。

宜蘭縣政府今天(18日)在檢整小火車外觀及周邊設施、清潔工作，預計明天（19日）...
宜蘭縣政府今天(18日)在檢整小火車外觀及周邊設施、清潔工作，預計明天（19日）上午8點30分吊掛復原，預計當日下午5時前完成。圖／宜蘭縣政府提供
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輕度颱風丹娜絲來襲，宜蘭火車站對面丟丟噹廣場的飛天火車，因應陸上颱風警報，從半空...
輕度颱風丹娜絲來襲，宜蘭火車站對面丟丟噹廣場的飛天火車，因應陸上颱風警報，從半空中下地躲避。圖／宜蘭縣政府提供
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颱風火車站
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