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影／得來不易的美麗 宜蘭市在美國與洛克維市締盟

2019-07-18 14:23聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭市長江聰淵在台灣時間今天（7月18日）早上5點、美東時間7月17日下午５點，在美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)費茲傑羅表演劇場，與洛克維爾市長紐頓（Bridget Newton）正式簽署締盟協議。

宜蘭市在1988年首先與美國中部堪薩斯州的黎霧市締盟，1994年再與美國西岸加州馬德拉市締結成為姐妹市，今天再與美國東岸馬里蘭州洛克維爾市簽署姐妹市協議，洛克維爾市也是宜蘭市在美國的第３座姐妹市。

宜蘭市是台灣一個小城市，在美國有3座姐妹市，且彼此交流密切，相當不易，市長江聰淵今天在美國的簽約致詞時表示：「得來不易。」市公所表示，這也代表宜蘭市姐妹市已遍及美國東、西、中部，尤其洛市位處美國政治中樞大華府地區，格外具有指標意義。

特別的是，洛克維爾市與宜蘭市締盟為姐妹市，蔡英文總統有親筆簽名賀文，今天由江聰淵市長同時轉交嚮洛市留念。

今天簽約儀式，洛市市議員、洛市姐妹市促進會會長包威爾、宜蘭姐市促進會會長李建成、我國駐美國台北經濟文化代表處領務組組長周道元等參與見證，江市長代表致贈台灣蝴蝶蘭瓷盤，台灣藍鵲瓷盤給洛市市府及洛市姐妹市促進會作為締盟紀念，希望讓更多美國友人認識台灣的美好。

江聰淵表示，美國與台灣是共享民主自由的價值的盟友，對於能夠正式開啟宜蘭市與洛市的姐妹市篇章深感榮幸，同時也感謝大華府地區台裔僑胞的力挺支持，才能促成這樁締盟美事，未來也將持續努力宣揚台灣及拓展城市外交。

今天簽約儀式，洛市市議員、洛市姐妹市促進會會長包威爾、宜蘭姐市促進會會長李建成等...
今天簽約儀式，洛市市議員、洛市姐妹市促進會會長包威爾、宜蘭姐市促進會會長李建成等參與見證。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市長江聰淵在台灣時間今天（7月18日）早上5點、美東時間7月17日下午５點，...
宜蘭市長江聰淵在台灣時間今天（7月18日）早上5點、美東時間7月17日下午５點，在美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)費茲傑羅表演劇場，與洛克維爾市長紐頓（Bridget Newton）正式簽署締盟協議。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市長江聰淵在台灣時間今天（7月18日）早上5點、美東時間7月17日下午５點，...
宜蘭市長江聰淵在台灣時間今天（7月18日）早上5點、美東時間7月17日下午５點，在美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)費茲傑羅表演劇場，與洛克維爾市長紐頓（Bridget Newton）正式簽署締盟協議。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市長江聰淵在台灣時間今天（7月18日）早上5點、美東時間7月17日下午５點，...
宜蘭市長江聰淵在台灣時間今天（7月18日）早上5點、美東時間7月17日下午５點，在美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)費茲傑羅表演劇場，與洛克維爾市長紐頓（Bridget Newton）正式簽署締盟協議。圖／宜蘭市公所提供
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江聰淵劇場
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