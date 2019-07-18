此生必去！台東大學圖書館獲2019年全球卓越建設獎首獎

2019-07-18 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



國立台東大學圖書資訊館自啟用後，從2015年至今，幾年年得獎且獲世界建築界肯定，繼2016年獲國際建築知名網站Architizer.com評選為全球八座最獨特圖書館，今年再獲由世界不動產聯盟舉辦的全球卓越建設獎首獎「公部門基礎建設/環境適意工程類桂冠」。17日由行政院副院長陳其邁代表國家向台東大學致賀。

台東大學今天指出，台東大學由校長曾耀銘代表學校接受陳其邁致賀及表揚，並與國內建築界代表共分享榮耀。今年5月30日曾耀銘親赴俄羅斯首都莫斯科，在世界不動產聯盟（FIABCI）70周年年會會場接受頒獎，這是台東大學圖書資訊館再次獲得世界級的肯定。

台東大學圖書館2016年獲國際圖書館協會聯盟（IFLA）網站，登錄為「此生必去的1001座圖書館」；同年獲國際建築知名網站Architizer.com評選為全球八座最獨特圖書館之一。

另，東大圖書館結合在地地形地貌特色，採綠能環保設計，外觀形似一座山與金字塔狀，串起山海想像， 不論白天或夜間都美的讓人動心。2015年獲中華民國圖書館學會網路票選為「台灣十大非去不可圖書館」、2016年獲台灣建築獎佳作、2018年獲得國家卓越建設獎卓越獎。台東大學圖書資訊館不只是學校的重要地標，更是許多遊客到台東觀光必訪的打卡熱點。