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此生必去！台東大學圖書館獲2019年全球卓越建設獎首獎

2019-07-18 13:28聯合報 記者羅紹平╱即時報導

國立台東大學圖書資訊館自啟用後，從2015年至今，幾年年得獎且獲世界建築界肯定，繼2016年獲國際建築知名網站Architizer.com評選為全球八座最獨特圖書館，今年再獲由世界不動產聯盟舉辦的全球卓越建設獎首獎「公部門基礎建設/環境適意工程類桂冠」。17日由行政院副院長陳其邁代表國家向台東大學致賀。

台東大學今天指出，台東大學由校長曾耀銘代表學校接受陳其邁致賀及表揚，並與國內建築界代表共分享榮耀。今年5月30日曾耀銘親赴俄羅斯首都莫斯科，在世界不動產聯盟（FIABCI）70周年年會會場接受頒獎，這是台東大學圖書資訊館再次獲得世界級的肯定。

台東大學圖書館2016年獲國際圖書館協會聯盟（IFLA）網站，登錄為「此生必去的1001座圖書館」；同年獲國際建築知名網站Architizer.com評選為全球八座最獨特圖書館之一。

另，東大圖書館結合在地地形地貌特色，採綠能環保設計，外觀形似一座山與金字塔狀，串起山海想像， 不論白天或夜間都美的讓人動心。2015年獲中華民國圖書館學會網路票選為「台灣十大非去不可圖書館」、2016年獲台灣建築獎佳作、2018年獲得國家卓越建設獎卓越獎。台東大學圖書資訊館不只是學校的重要地標，更是許多遊客到台東觀光必訪的打卡熱點。

2018年台東縣政府舉辦的熱氣球嘉年華光雕音樂會，即以台東大學圖書資訊館為背景，璀璨的熱氣球與金字塔形的圖資館相互輝映，吸引了上萬人次進入校園觀賞。

台東大學圖書館再2019年全球卓越建設獎首獎，白天或夜間怎麼看都美。圖／台東大學
台東大學圖書館再2019年全球卓越建設獎首獎，白天或夜間怎麼看都美。圖／台東大學
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台東大學圖書館再2019年全球卓越建設獎首獎，白天或夜間怎麼看都美。圖／台東大學
台東大學圖書館再2019年全球卓越建設獎首獎，白天或夜間怎麼看都美。圖／台東大學
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台東大學校長曾耀銘（右二）代表學校接受陳其邁（中）致賀及表揚。圖／台東大學
台東大學校長曾耀銘（右二）代表學校接受陳其邁（中）致賀及表揚。圖／台東大學
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台東圖書館建築
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