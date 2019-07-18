誰是童玩節第1千萬名遊客？人人有機會大禮在等你

2019-07-18 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭國際童玩藝術節1996年開辦，今年邁入第24年、第20屆，總累積入園遊客人數即將達1千萬人次了。

宜蘭縣政府文化局統計，開辦至今的總累積遊客人次，到去年已經超過980萬7千人次，到昨天（7月17日）為止，已經達992萬1千多人，可望在這幾天就會達到指標性的千萬人次。

文化局等主辦單位為迎接第1千萬人次遊客誕生，特別準備大禮，包括「礁溪老爺五星級飯店住宿券」、兩人同行「台北到香港來回機票」一組，以及可以終身入園的永久童玩護照。

「人人都有機會中大獎！」文化局表示，宜蘭童玩節入園遊客即將破千萬，今天不受「丹娜絲」颱風影響，在冬山河親水公園照常開園，誰是幸運兒？人人都有機會。

同時，今年童玩節推出在「繽紛尋寶盒」周周都送出大獎，第1周送出「礁溪老爺五星級飯店住宿券」，活動第2周、即在今天則是送出一組兩人同行的「台北到香港來回機票」，結果由來自花蓮的潘先生獲獎，他開心地說：「超幸運！要帶老婆一起出國玩。」

文化局表示，童玩節在本周加碼多場演出，接連好戲登場，其中，葛瑪蘭文化基金會與童玩節合作，周六晚間5點30分至7點30分在野外劇場舉辦「山與海的對話-火舞山海」音樂會，邀請台灣知名小號演奏家葉樹涵老師、國際著名的太陽劇團首位台灣舞者張逸軍，與救國團幼獅管樂團聯合公演。

同時，周六晚上7點歡樂遊藝踩街將在水域區將有快閃表演，國際級專業亮點團隊本周六則安排來自英國的SPARK小丑幻鼓秀登場，另外，7月20日至7月26日將還有兼具藝術性與娛樂性國際表演。