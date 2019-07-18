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影／宜蘭童玩節VR體驗最刺激 每天排隊遊客大爆場

2019-07-18 07:49聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭國際童玩節真正好玩的不是戲水、不是表演，而是VR虛擬實境體驗館，每天接受預約及現場排隊的遊客幾乎都大爆場，縣長林姿妙說，類似的虛擬實境遊戲在民間遊藝場，每場至少100多元，但來童玩節可以免費體驗，民眾只要提早上網預約或現場排隊，每次進場就可玩一種遊戲。

宜蘭縣文化局表示，童玩節「一級玩家VR館」有5種VR虛擬實境遊戲，其中3款VR遊戲「可愛動物園」、「太空飛梭」、「要塞守護者」為全球首發，只有在宜蘭童玩節才玩得到，另有「逃出恐龍島」、「秘境迷蹤」遊戲，每款遊戲玩法不同各具特色，畫面立體且聲光效果十足。

根據現場工作人員觀察，持有童玩護照的民眾，有人天天排隊報到，玩過的大小朋友都大讚超有臨場感、超刺激好玩，外面遊樂場所玩一次VR就超過百元，來童玩節排隊玩，玩到賺到，所以他們每天排隊不嫌累，每個場次幾乎都是遊客滿場。

縣長林姿妙也親自體驗5種遊戲，融入虛擬情境，騎著駿馬躍過斷橋時，不禁驚呼緊拉馬繩，直說臨場感十足、好刺激。她表示，遊客只要購買童玩節門票，就能免費體驗虛擬實境遊戲，值回票價。

林姿妙還體驗「未來射擊館」，玩者需身高90公分以上，這是利用場景空間設計、穿戴特殊感應裝備、雷射聲光效果，透過對戰或分隊模式，激發遊客挑戰心及團隊默契，親自體驗射擊的感官刺激。

文化局表示，一級玩家VR館和未來射擊館都非常受歡迎，每人每周限定線上各可預約一次，現場排隊民眾每天每館限制只能預約玩一場。

宜蘭童玩節「一級玩家VR館」刺激好玩，每天遊客大爆場，連縣長林姿妙都來親自體驗。...
宜蘭童玩節「一級玩家VR館」刺激好玩，每天遊客大爆場，連縣長林姿妙都來親自體驗。 記者戴永華/攝影
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宜蘭童玩節「一級玩家VR館」刺激好玩，每天遊客大爆場，連縣長林姿妙都來親自體驗。...
宜蘭童玩節「一級玩家VR館」刺激好玩，每天遊客大爆場，連縣長林姿妙都來親自體驗。 記者戴永華/攝影
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童玩節林姿妙文化局
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