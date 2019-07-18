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刺激！童玩節VR 有人天天排隊玩

2019-07-18 00:12聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

今年宜蘭國際童玩節的展館具有科技風，尤其VR（虛擬實境）館及射擊館很受歡迎，縣長林姿妙昨親自體驗，大呼好玩刺激，由於類似虛擬實境遊戲在一般民間遊藝場，每場至少100多元，這裡可以免費體驗，民眾只要提早上網預約或現場排隊，一次玩一種。

宜蘭縣長林姿妙體驗童玩節的VR遊戲，直呼「好玩、刺激」。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙體驗童玩節的VR遊戲，直呼「好玩、刺激」。 記者戴永華／攝影
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文化局表示，「一級玩家VR館」有5種VR虛擬實境遊戲，其中3款VR「可愛動物園」、「太空飛梭」、「要塞守護者」為全球首發，只有在童玩節才玩得到，另有「逃出恐龍島」、「秘境迷蹤」遊戲，玩法不同各具特色，畫面立體且聲光效果十足。

工作人員觀察，持有童玩護照的民眾，有人天天排隊報到，玩過的大小朋友都說超有臨場感、刺激好玩，外面遊樂場所玩一次VR就超過百元，所以他們每天排隊不嫌累。

林姿妙昨天親自體驗「一級玩家VR館」，5種遊戲都玩了，非常融入虛擬情境，騎著駿馬躍過斷橋時，不禁驚呼緊拉馬繩，直說好刺激，還體驗了「未來射擊館」。她表示，遊客只要購買童玩節門票，就能免費體驗虛擬實境遊戲，非常值回票價。

以上兩館，每人每周限定線上各可預約一次，現場排隊民眾每天每館限制只能預約玩一場。

另外「繪動海洋館」無需事先預約，民眾可憑票根或童玩護照現場領取圖畫紙，繪製心中的海洋生物，彩繪後可愛動物經掃描處理，可投射至海底世界，栩栩如生地悠遊，觸碰投影在螢幕上的海洋生物，還會吐出泡泡。

童玩節林姿妙護照VR
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