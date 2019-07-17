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吃麵被店家多收30元冷氣費 顧客氣：合理嗎？

2019-07-17 19:53聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市陳小姐向本報投訴，上周六下午3點多，和從北部南下的朋友共4人，慕名到新營區太子宮斜對面一家牛肉麵老店用餐，因為天氣炎熱要求店家開冷氣，老闆以非營業時間開冷氣要加錢，結帳時多了一筆30元吹冷氣費用，陳小姐認為老闆事前有告知要收錢，但未言明多少錢，且用餐只花半小時就收30元太多，控訴店家太惡質。

該牛肉麵老闆娘表示，陳小姐4人進來用餐，她先開電扇，對方要求開冷氣，因不是用餐時間（上午11點半至下午1點半），若是店內有二桌或三桌客人，冷氣會提前及延後半小時開放，但當時只有陳小姐一桌消費，陳小姐還未點餐，先告知如果要開冷氣要多收一筆費用，陳小姐當場也同意，但昨天卻又到店裡指責說收30元太多，對著店內猛拍照說要讓店開不下去，她很無奈已誠實告知，當時還有其他員工在場可以作證，陳小姐也可以選擇不用餐，沒想到事後又來指責。

陳小姐說，「不是錢的問題 」，當天他們點了三碗牛肉麵及一碗其他麵，還有小菜及一罐啤酒，結帳是530元，其中30元是多加的冷氣費，事後她越想越不舒服，和朋友提起，大家都認為店家開店做生意，怎麼能這樣另收客人30元的冷氣費？「我們社會不是這個樣子的」，希望讓社會大眾評評理。

台南市政府法制室消費者保護官室主任楊璿圓表示， 第一次遇到這樣的消費糾紛，但如果店家已有告知 ，消費者也沒有拒絕的意思表示，代表雙方對額外收費是同意的，口頭約定契約也是成立，買賣是歡喜甘願的，顧客對被多收30元情緒上嚥不下這口氣，但若能舉證有事先告知，店家在法律上是站得住腳，只是情理上比較說不過去，因夏季一度電約6元，收30元可能有點多，建議比較好的作法，店家可以明定打烊時間，或是明確標示用餐離峰時間要另收冷氣的費用，私法自治原則買賣交易是你情我願，店家可以不賣，消費者可以選擇不吃。

台南新營區太子宮老施牛肉麵老闆娘喊冤說，陳小姐是在非用餐時間，已事先告知顧客對方...
台南新營區太子宮老施牛肉麵老闆娘喊冤說，陳小姐是在非用餐時間，已事先告知顧客對方開冷氣要多收錢，對方也同意，事後卻又來指責。圖／讀者陳小姐提供
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台南新營區太子宮老施牛肉麵老店被顧客投訴，離峰時間前往用餐被多收30元冷氣費。圖...
台南新營區太子宮老施牛肉麵老店被顧客投訴，離峰時間前往用餐被多收30元冷氣費。圖／讀者陳小姐提供
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