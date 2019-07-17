吃麵被店家多收30元冷氣費 顧客氣：合理嗎？

2019-07-17 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市陳小姐向本報投訴，上周六下午3點多，和從北部南下的朋友共4人，慕名到新營區太子宮斜對面一家牛肉麵老店用餐，因為天氣炎熱要求店家開冷氣，老闆以非營業時間開冷氣要加錢，結帳時多了一筆30元吹冷氣費用，陳小姐認為老闆事前有告知要收錢，但未言明多少錢，且用餐只花半小時就收30元太多，控訴店家太惡質。

該牛肉麵老闆娘表示，陳小姐4人進來用餐，她先開電扇，對方要求開冷氣，因不是用餐時間（上午11點半至下午1點半），若是店內有二桌或三桌客人，冷氣會提前及延後半小時開放，但當時只有陳小姐一桌消費，陳小姐還未點餐，先告知如果要開冷氣要多收一筆費用，陳小姐當場也同意，但昨天卻又到店裡指責說收30元太多，對著店內猛拍照說要讓店開不下去，她很無奈已誠實告知，當時還有其他員工在場可以作證，陳小姐也可以選擇不用餐，沒想到事後又來指責。

陳小姐說，「不是錢的問題 」，當天他們點了三碗牛肉麵及一碗其他麵，還有小菜及一罐啤酒，結帳是530元，其中30元是多加的冷氣費，事後她越想越不舒服，和朋友提起，大家都認為店家開店做生意，怎麼能這樣另收客人30元的冷氣費？「我們社會不是這個樣子的」，希望讓社會大眾評評理。