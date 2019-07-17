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基隆市府再奪國家卓越建設大獎 林右昌：5年努力成果

2019-07-17 19:43聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府繼去年在「國家卓越建設獎」奪下4個獎項後，今年再傳捷報，「最佳規劃設計類」由文化局領銜的「大基隆歷史場景再現整合計畫」獲得特別獎、教育處的「信義國小老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」獲得優質獎；在「最佳施工品質類」的部分，工務處以「七賢橋改建工程」獲得優質獎；另外基隆港務公司也以「基隆港東3東4碼頭旅運設施新建工程設計」獲得金質獎。市長林右昌今晚間出席頒獎儀式，他表示，這是市府團隊5年來努力成果的最佳印證。

「今天特別值得驕傲」林市長受訪時表示，基隆市政府第二次參加由中華民國不動產協進會主辦之「2019年國家卓越建設獎」評選，連續2年都獲得多項獎項的殊榮，代表評審看到市府團隊的努力和用心，也看見基隆的改變與革新。

在這一次獲得的獎項中，林市長特別指出，拿下最佳規畫設計類特別獎的「大基隆歷史場景再造計畫」，他說此計畫對台灣都市發展的意義在於，這是台灣第一個以歷史文化為主軸核心思維，並且由文化部門主責推動的都市再造策略與行動。

林市長強調，透過歷史場景再造，在大尺度的都市空間中，創造並串連起破碎的都市綠地和開放空間，並重新調整都市的結構！全部子計畫預定於110年執行完畢，屆時將呈現給市民與遊客一個充滿豐富歷史文化的大基隆，「這應該是台灣從未有的經驗，相信也是值得讓大家來借鏡的案例。」

「國家卓越建設獎」自2006年起由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為臺灣年度建設的最高榮譽，設有「最佳規畫設計類」、「最佳施工品質類」、「最佳管理維護類」、「最佳環境文化類」、「最佳都市更新類」等獎項，由不動產之產官學界先進擔任評審，以公正公開且嚴謹態度評選。去年基隆市政府首次參加便一舉囊括4項大獎，今年再獲佳績。

基隆市政府繼去年在「國家卓越建設獎」奪下4個獎項後，今年再傳捷報，市長林右昌今晚...
基隆市政府繼去年在「國家卓越建設獎」奪下4個獎項後，今年再傳捷報，市長林右昌今晚間出席頒獎儀式，他表示，這是市府團隊5年來努力成果的最佳印證。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府繼去年在「國家卓越建設獎」奪下4個獎項後，今年再傳捷報，市長林右昌今晚...
基隆市政府繼去年在「國家卓越建設獎」奪下4個獎項後，今年再傳捷報，市長林右昌今晚間出席頒獎儀式，他表示，這是市府團隊5年來努力成果的最佳印證。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府繼去年在「國家卓越建設獎」奪下4個獎項後，今年再傳捷報，市長林右昌今晚...
基隆市政府繼去年在「國家卓越建設獎」奪下4個獎項後，今年再傳捷報，市長林右昌今晚間出席頒獎儀式，他表示，這是市府團隊5年來努力成果的最佳印證。圖／基隆市政府提供
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