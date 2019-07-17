花蓮之光！ 國際賽射下5金4銀1銅 小將今凱旋歸國

2019-07-17 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮之光！花蓮縣卓溪國小及玉里國中7名射箭小將組成的聯隊，日前由卓溪國小校長田楊橋率領，赴美國參加美國國際射箭邀請賽，獲得5金4銀1銅的好成績，今天凱旋歸來。

7名選手中，玉里國中周宇浩在50公尺組個人對抗賽及國際組積分賽各射下一金，一人囊括兩金最亮眼，玉里國中林心喬和卓溪國小潘侑居分別摘下1金2銀，另卓溪國小雙胞胎兄弟檔高誠恩及高誠佑分別射下1金和1銅。

縣府表示，美國國際射箭邀請賽歷史悠久，卓溪國小及玉里國中射箭聯隊，在108年全國青年盃射箭錦標賽中有好表現，獲得中華民國射箭協會推薦赴美，參加本月10日到15日在美國北卡羅萊納州羅里舉辦的賽事，和世界各國射手切磋交流。

卓溪國小射箭隊成軍不過3年，隊齡雖然不長，在校長田楊橋帶領下持續在國內外賽事有傑出表現，兩年前與古風國小組成聯隊，參加美國國際射箭邀請賽，獲得3金2銀1銅，這次再度組隊出征，成績更勝以往。

縣長徐榛蔚大力讚賞射箭聯隊，她說，花蓮是台灣射箭的重鎮，台灣第一面奧運射箭銀牌，就是花蓮子弟王正邦在2004年雅典奧運時摘下。她感謝參賽選手和教練的辛苦付出，也勉勵小選手們持續努力訓練，未來能挑戰更高殿堂。