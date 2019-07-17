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輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

宜蘭童玩節明晚暫停踩街部分演出 其餘正常開放

2019-07-17 18:47聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣政府評估輕颱「丹娜絲」影響不大，明天（18日）國際童玩節照常開放戲水、展館與夜間水舞也都正常，只有晚上部分演出暫停或挪動時間。

童玩節位於冬山河親水公園，縣文化局表示，明天園區大致都正常開放，白天不受影響，但晚上7點遊藝踩街暫停、晚上7點30分專業團隊暫停演出、波蘭診所木偶劇院演出改至下午5點至6點。

至於在園區外的冬山河河域部分，因擔心水位上漲，所以河域遊戲與傳藝、冬山河之間的水上巴士全天暫停。

宜蘭國際童玩節明天大部分活動都正常，不過晚上的專業團隊表演暫停。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩節明天大部分活動都正常，不過晚上的專業團隊表演暫停。記者戴永華／攝影
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宜蘭國際童玩節明天大部分活動都正常，遊客還是可以入園戲水。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩節明天大部分活動都正常，遊客還是可以入園戲水。記者戴永華／攝影
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童玩節波蘭巴士
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