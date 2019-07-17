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丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

基隆明午起風雨大 林右昌：停班停課北北基共同決定

2019-07-17 15:40聯合報 記者游明煌╱即時報導

丹娜絲颱風來襲，基隆市今天下午舉行第一次防災會報，根據中央氣象局預報，明天晚間到後天上午是影響較為劇烈的時間，提醒民眾要特別注意，尤其武崙溪遇大雨就容易成災，要加強戒備及防範。林右昌並說，北北基是共同生活圈，會有橫向的聯繫，明天會提早和新北、北市進行相關討論，會採取三個縣市同步做決定，一有決定會盡早宣布是否停班停課的時間。

氣象局在今天上午11點30分發布陸上颱風警報，基隆市消防局長陳龍輝表示，已通知各分隊加強戒備進行必要的救援。基隆氣象站說，目前根據颱風最新路徑，明天下午起風雨影響基隆，明天晚間一直到後天早上是影響最劇烈的時段，民眾要加強戒備，目前預估17到19日的北部地區雨量，平地有100到200釐米，山地有150到250釐米，基隆如果每小時超過50釐米，就有致災的威脅，要特別注意。

各區公所都已備妥數百到1千多個沙包，民眾有需要可到各區公所領取備用。工務處表示，有9部移動式抽水機待命，預置到易淹水地區，基隆河沿岸抽水站也都準備妥當。

林右昌表示，明天午後基隆地區開始會受到風雨影響，從晚上一直到後天上午是風雨最劇烈的時間，可能超過12小時，一定要特別注意，如果有強降雨，每小時雨量如果超過50釐米就恐致災，各單位要加強防範因應，如大武崙地區武崙溪周遭，遇強降雨就要特別小心。提醒民眾隨時注意中央氣象局天氣動態(https://www.cwb.gov.tw)，並且避免從事海邊各項活動，市政府各局處維持機動人力並保持警戒。

對於停班停課問題，林右昌並說，北北基是共同生活圈，會有橫向的聯繫，明晚提早和新北、北市進行相關討論，會採取三個縣市同步做決定，一有決定盡早宣布是否停班停課的時間。

丹娜絲颱風來襲，基隆市今天下午舉行第一次防災會報，根據中央氣象局預報，明天晚間到...
丹娜絲颱風來襲，基隆市今天下午舉行第一次防災會報，根據中央氣象局預報，明天晚間到後天上午是影響較為劇烈的時間，提醒民眾要特別注意，尤其武崙溪遇大雨就容易成災，要加強戒備及防範。記者游明煌／攝影
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丹娜絲颱風來襲，基隆市今天下午舉行第一次防災會報，根據中央氣象局預報，明天晚間到...
丹娜絲颱風來襲，基隆市今天下午舉行第一次防災會報，根據中央氣象局預報，明天晚間到後天上午是影響較為劇烈的時間，提醒民眾要特別注意，尤其武崙溪遇大雨就容易成災，要加強戒備及防範。記者游明煌／攝影
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丹娜絲颱風來襲，基隆市今天下午舉行第一次防災會報，根據中央氣象局預報，明天晚間到後天上午是影響較為劇烈的時間，提醒民眾要特別注意，尤其武崙溪遇大雨就容易成災，要加強戒備及防範。記者游明煌／攝影
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丹娜絲颱風來襲，基隆市今天下午舉行第一次防災會報，根據中央氣象局預報，明天晚間到後天上午是影響較為劇烈的時間，提醒民眾要特別注意，尤其武崙溪遇大雨就容易成災，要加強戒備及防範。記者游明煌／攝影
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基隆停班停課丹娜絲颱風
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