影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮台開新天堂樂園新設滑水道、跳水台及立槳等水上遊憩活動，台開集團風獅爺購物中心表示，滑水道高11公尺，且有五種不同角度，體驗不一樣的刺激；跳水台最高5.3公尺，水最深有5公尺，跟一般跳水不同，水上有彈跳的氣墊，享受特別的水上活動，設施將於7月20日對外開放。

台開集團風獅爺購物中心總經理劉善群表示，滑水道高11公尺，是全台最高的滑水道，且滑下來有5種角度，每個彈跳的高度不一樣，體驗不同的感受與刺激；另外在跳水台方面，遊客先跳到浮在水上的氣墊上，再由另一人跳下去，讓前面的人彈跳起來，樂趣跟一般跳水不一樣，吸引許多愛玩水的遊客來體驗。水上擂台活動還有拔河樂趣，遊客可分成兩隊，玩團體競技遊戲。

另外，玩水開放時間從中午12時延長到晚間10時，打造成「夜間新天堂樂園」，讓遊客在晚上躲過酷暑，享受玩水樂趣。

至於安全方面，劉善群說，水上活動教練有國際教練執照，任何人在玩滑水道及跳水之前，都必須經過教練的仔細解說，且下水遊客都需配戴安全帽及救生衣，安全措施下享受跳水樂趣；同時為安全起見，只對12歲以上朋友開放，全場域空間同時間容納最高120人次。各項水上體驗活動，每人門票500元，採一票暢玩到底形式。