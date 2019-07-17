親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

丹娜絲颱風已發布陸警 明晨暴風圈觸陸

棒球／美6歲男童當教練 找主審理論神複製MLB

夜市美食龍蝦近親「蝦蛄拍仔」 台日合作幼苗培育成功

2019-07-17 11:01聯合報 記者游明煌╱即時報導

有吃過「蝦蛄拍仔」嗎？這夜市特產的海鮮，隨著海洋漁業資源的匱乏，數量與價位都受到影響。而龍蝦的近親蟬蝦科物種「九齒扇蝦」，同時也是基隆以往盛產的「蝦蛄拍仔」夜市美食，在國立海洋科技博物館與國立台灣海洋大學共同邀請日本廣島大學的蟬蝦類幼生飼育專家若林香織助理教授至國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣建立九齒扇蝦的育苗技術。

國立海科館表示，「蝦蛄拍仔」又稱「團扇蝦」、「扇蝦」，棲息於較深50到400公尺 的砂泥底海域，這龍蝦類的生物因為幼苗期長，且食性十分特殊，其人工繁殖技術一直難以突破。經由這次的合作和努力也為台灣建立了首次成功的九齒扇蝦的育苗技術。

執行這計畫的國立海科館產學交流組江國辰博士說，「九齒扇蝦」最後一期葉狀幼體全長約達3公分，再蛻變成透明蝦苗後成為稚蝦，總共需歷時2個多月。扇蝦幼苗是以水母為主食，這次實驗能夠成功，除了產學交流組主任施彤煒支持和海科館志工幫忙外，特別要感謝日本廣島大學若林香織助理教授、海洋大學張清風校長及海洋中心主任陳天任。

海科館產學交流組主任施彤煒表示，「潮境海洋中心」前身是基隆市政府環境保護局的水肥處理廠，自2003年「潮境工作站」先行營運後，一直與海洋大學緊密合作，雙方扮演海洋生態環境監測與生物資源復育的基地，亦是海科館「生物多樣性教學」及「終身教育」場域，基隆的特產九齒扇蝦是「潮境工作站」展示生物物種之一。

海科館指出，在穩定建立克氏海葵魚培育技術，並和潛水教練合作，進行小丑魚放流作業之後，將繼續致力於提升「九齒扇蝦」幼苗活存率，評估做為生物資源復育物種可行性，以豐富東北角海域「蝦蛄拍仔」資源，這次成功建立「九齒扇蝦」的幼苗培育技術，代表臺灣在突破龍蝦幼苗培育上邁進一大步。

國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣...
國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣建立九齒扇蝦的育苗技術。圖／海科館提供
分享
國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣...
國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣建立九齒扇蝦的育苗技術。圖／海科館提供
分享
國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣...
國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣建立九齒扇蝦的育苗技術。圖／海科館提供
分享
國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣...
國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣建立九齒扇蝦的育苗技術。圖／海科館提供
分享

海科館基隆海洋大學
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

影／員山紅龍果雙冠制霸 甜王23.7度驚「比甘蔗甜」

2019-07-17 07:34

台東農改場推廣液態稻草分解菌／防制秋行軍蟲 不用燒稻稈

2019-07-16 23:36

基隆租金補貼內控防詐 住宅補貼開放線上申請

2019-07-16 23:34

戶政等3單位縮編 林右昌：老機器不改不行

2019-07-16 23:31

立委會勘 宜蘭後站決闢風雨走廊

2019-07-16 23:22

花蓮各部落歲時祭儀 原民會廣邀參與

2019-07-16 23:13

南迴截彎取直拓寬工程 年底通樂

2019-07-16 23:11

花蓮吉安鄉部分街道停電 原來是砂石廠造成

2019-07-16 23:00

基隆中正路水公司外牆大片崩落已圍起 人車經過小心

2019-07-16 20:30

花蓮自強國中操場老舊破損 校友議員魏嘉彥爭取整建

2019-07-16 19:31

亞泥礦權展限被判撤銷 員工憂生計發聲支持亞泥上訴

2019-07-16 18:36

輕颱轉北部恐帶來風雨 基市估總雨量150到300釐米

2019-07-16 17:49

幸運兒到陽大附醫等1年腎臟移植成功 帶頭宣導器捐

2019-07-16 16:36

暑假基市府23場活動慶祖父母節 筷子槍製作好有趣

2019-07-16 15:41

臭不可聞！蘭陽溪上游空地半夜偷倒生雞糞 查獲送辦

2019-07-16 13:58

外圍環流影響 明後天往返蘭嶼綠島客輪停駛

2019-07-16 11:45

新北市民到太麻里旅遊掉錢包 大王國中女學生拾獲奉還

2019-07-16 11:20

畫家林子欽描繪部落靈魂 族群少女像栩栩如生

2019-07-16 10:40

獨立書店找活路 基隆見書店多元經營書香加咖啡香

2019-07-16 09:51

影／另類婚宿產業 子女幫老爸媽補辦豪華婚禮

2019-07-16 07:52

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

推動原民文化 原民會補助花蓮千餘萬元辦部落祭典

2019-07-16 16:42

基隆整併7戶政所變3所不便民？ 林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15

耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15

為免租金補助再被詐領 基市府啟動內控抽查

2019-07-16 13:13
看更多

熱門文章

台南長榮地下道將封閉1年 居民憂交通黑暗期

2019-07-16 14:49

跑山車友擾安寧 霧台居民霸氣亮刀：這裡不是賽車場

2019-07-16 19:30

基隆整併7戶政所變3所不便民？ 林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15

影／「撈過界」開罰單？頭份、竹南分不清 民眾氣難平

2019-07-16 21:02

耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15

電動自行車交通大執法 彰化一個月取締1864件

2019-07-16 16:58

輕颱轉北部恐帶來風雨 基市估總雨量150到300釐米

2019-07-16 17:49

台北橋「機車瀑布」屢登國際 機車肇事高警方指原因

2019-07-16 17:38

嘉義布袋前代表生前急公好義 自費鋪路身後剩2千元葬禮哀戚

2019-07-16 13:17

丹娜絲颱風恐撲台 侯友宜出訪提前返台坐鎮

2019-07-16 18:27

丹娜絲颱風動態多變 北水局完成加強整備

2019-07-16 21:00

影／太興飛瀑媲美九寨溝 缺廁所遊客內急煞風景

2019-07-16 13:58

出訪遇颱風 侯友宜心繫新北立刻返台

2019-07-16 16:37

台24線遊客亂象多店家淪公廁 業者：體諒但請尊重

2019-07-16 20:28

李佳芬雲林農舍違建風波 鄉公所預定19日丈量勘查

2019-07-16 14:30

長期借用場地集會 苗市嘉盛、嘉新活動中心有譜

2019-07-16 14:34

金門入夏首次大停電 塔山發電廠油路堵塞惹禍

2019-07-16 13:10

李佳芬擬自請建築師丈量農舍 若有違建就拆

2019-07-16 12:32

花蓮吉安鄉部分街道停電 原來是砂石廠造成

2019-07-16 23:00

台大醫院雲林分院像迷宮 開發室內導航患者不怕迷路了

2019-07-16 13:14

颱風丹娜絲來勢洶洶 金湖花蛤季活動延期

2019-07-16 22:20

中科院航太研發基地落腳嘉義縣 翁章梁帶隊參觀學習

2019-07-16 21:59

懸缺7個月金門縣副縣長由黃怡凱接任 今宣誓就職

2019-07-16 17:59

斗南農會外銷好米到澳洲 200家店鋪買得到雲林米

2019-07-16 12:29

「喝酒前想想家人」嘉市監理站道安講習 在殯儀館上課

2019-07-16 17:52

東方美人茶推新包裝 竹縣府：這些才是評鑑出的優良茶

2019-07-16 14:48

為免租金補助再被詐領 基市府啟動內控抽查

2019-07-16 13:13

鐵路高架化臨時軌工程動土 黃敏惠：打造西部新都心

2019-07-16 16:52

新住民質疑韓國瑜歧視 高市府：從未說過不助印越人民

2019-07-16 17:50

基隆中正路水公司外牆大片崩落已圍起 人車經過小心

2019-07-16 20:30

丹娜絲颱風生成 新北市政府嚴陣以待

2019-07-16 18:04

從獵捕陸蟹轉為貼心保護 坐穩墾丁生態旅遊人氣王

2019-07-17 07:47

6個人就有1個老人 彰化縣廣建日照據點因應人口老化

2019-07-16 17:59

土雞雞蛋價格低靡 彰化辦三場促銷會

2019-07-16 13:11

怕中途沒電… 電動公車司機有「里程焦慮」

2019-07-16 23:11

影／員山紅龍果雙冠制霸 甜王23.7度驚「比甘蔗甜」

2019-07-17 07:34

航空城協議價購起爭議 徵收戶頭綁布條抗議不公不義

2019-07-16 20:25

等不到修法里山設旅行社 避免墾丁生態旅遊陷法令泥沼

2019-07-17 08:01

鄭愁予16年講座將返美 盧秀燕：過客記得當台中歸人

2019-07-16 19:28

108課綱首場座談雲林登場 4334高中職生適用新課綱

2019-07-16 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top