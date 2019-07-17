夜市美食龍蝦近親「蝦蛄拍仔」 台日合作幼苗培育成功

2019-07-17 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有吃過「蝦蛄拍仔」嗎？這夜市特產的海鮮，隨著海洋漁業資源的匱乏，數量與價位都受到影響。而龍蝦的近親蟬蝦科物種「九齒扇蝦」，同時也是基隆以往盛產的「蝦蛄拍仔」夜市美食，在國立海洋科技博物館與國立台灣海洋大學共同邀請日本廣島大學的蟬蝦類幼生飼育專家若林香織助理教授至國立海科館進行「蝦蛄拍仔」人工幼苗培育，經過6期蜘蛛狀的葉狀幼體，首次成功在臺灣建立九齒扇蝦的育苗技術。

國立海科館表示，「蝦蛄拍仔」又稱「團扇蝦」、「扇蝦」，棲息於較深50到400公尺 的砂泥底海域，這龍蝦類的生物因為幼苗期長，且食性十分特殊，其人工繁殖技術一直難以突破。經由這次的合作和努力也為台灣建立了首次成功的九齒扇蝦的育苗技術。

執行這計畫的國立海科館產學交流組江國辰博士說，「九齒扇蝦」最後一期葉狀幼體全長約達3公分，再蛻變成透明蝦苗後成為稚蝦，總共需歷時2個多月。扇蝦幼苗是以水母為主食，這次實驗能夠成功，除了產學交流組主任施彤煒支持和海科館志工幫忙外，特別要感謝日本廣島大學若林香織助理教授、海洋大學張清風校長及海洋中心主任陳天任。

海科館產學交流組主任施彤煒表示，「潮境海洋中心」前身是基隆市政府環境保護局的水肥處理廠，自2003年「潮境工作站」先行營運後，一直與海洋大學緊密合作，雙方扮演海洋生態環境監測與生物資源復育的基地，亦是海科館「生物多樣性教學」及「終身教育」場域，基隆的特產九齒扇蝦是「潮境工作站」展示生物物種之一。