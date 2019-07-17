融入101迸火花 她勇奪中小學科學展覽主題標誌全國第一

2019-07-17 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



第60屆中小學科學展覽主題標誌甄選結果公布，基隆市二信高中廣設科邱彩瑛勇奪全國第一名及唯一網路人氣獎，她把101大樓外貌融入，加上化學元素讓設計與科學產生化學變化，迸出火花與亮點，抱回2萬2千元的獎金，消息傳回學校，師生相當高興，紛紛祝賀分享喜悅。

科展的主題為「科展一甲子，慧聚臺北城」，二信高中廣設科邱彩瑛以臺北101的外貌透過設計發想，融入科學元素，包括原子結構的立體電子軌道，錐形瓶內的化學反應，加上用數學幾何圓形當溶質形成「60」的字樣，最後產生放熱性的化學變化，帶出臺北城科展活動的智慧與活力，勇奪全國第一名，網路人氣投票也以1153人數的票數拔得頭籌，贏得唯一網路人氣獎。

邱彩瑛說，她上網搜尋科學相關的知識及圖片，最後決定以最具代表臺北城市的101大樓為外觀，以幾何圖形表示60這個數字，加上原子結構圖及化學反應的科學元素，設計出第60屆中小學科學展覽「科展一甲子、慧聚臺北城」的主題標誌，能拿到全國第一名感到非常高興。

邱彩瑛今年暑假即將升上高三，二信國中部畢業直升該校廣設科，因為喜愛繪畫，加上想學習專業的廣告設計，進入高一後即投入在各項比賽，曾獲得全國高級中等學校107學年度工業類技藝競賽標誌設計第一名。這次再度拿到全國第一名，讓她自己更有信心往商業設計及視覺傳達方面發展，期待1年後能登上頂尖科技大學。