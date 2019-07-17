融入101迸火花 她勇奪中小學科學展覽主題標誌全國第一
第60屆中小學科學展覽主題標誌甄選結果公布，基隆市二信高中廣設科邱彩瑛勇奪全國第一名及唯一網路人氣獎，她把101大樓外貌融入，加上化學元素讓設計與科學產生化學變化，迸出火花與亮點，抱回2萬2千元的獎金，消息傳回學校，師生相當高興，紛紛祝賀分享喜悅。
科展的主題為「科展一甲子，慧聚臺北城」，二信高中廣設科邱彩瑛以臺北101的外貌透過設計發想，融入科學元素，包括原子結構的立體電子軌道，錐形瓶內的化學反應，加上用數學幾何圓形當溶質形成「60」的字樣，最後產生放熱性的化學變化，帶出臺北城科展活動的智慧與活力，勇奪全國第一名，網路人氣投票也以1153人數的票數拔得頭籌，贏得唯一網路人氣獎。
邱彩瑛說，她上網搜尋科學相關的知識及圖片，最後決定以最具代表臺北城市的101大樓為外觀，以幾何圖形表示60這個數字，加上原子結構圖及化學反應的科學元素，設計出第60屆中小學科學展覽「科展一甲子、慧聚臺北城」的主題標誌，能拿到全國第一名感到非常高興。
邱彩瑛今年暑假即將升上高三，二信國中部畢業直升該校廣設科，因為喜愛繪畫，加上想學習專業的廣告設計，進入高一後即投入在各項比賽，曾獲得全國高級中等學校107學年度工業類技藝競賽標誌設計第一名。這次再度拿到全國第一名，讓她自己更有信心往商業設計及視覺傳達方面發展，期待1年後能登上頂尖科技大學。
二信高中廣設科李俊龍老師表示，邱彩瑛以幾何圖形「60」這個數字，呈現出簡練、醒目的視覺特質，也將化學藥劑以及60周年的概念緊扣在臺北城市101大樓，在建築物的外觀環繞著原子結構的立體電子軌道，有如光芒般的照耀這次科展活動，成功表現全國科展與臺北城有著不可分離的密切關係及展現城市活力，因此獲得青睞。
留言