影／員山紅龍果雙冠制霸 甜王23.7度驚「比甘蔗甜」

2019-07-17 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



蘭陽紅龍果品質評鑑競賽結果出爐，員山鄉農民不但勇奪甜王組與紅肉組雙料冠軍，而且在選出的9位得獎者中，5位是員山鄉農民，成績相當亮眼；紅肉組由33歲青農黃湧暉奪得冠軍，李永信拿下甜王組第一名，甜度達23.7度，鮮甜好風味，被形容成比甘蔗還甜。

宜蘭縣紅龍果栽培面積逐年漸增，短短5年間成長1倍，全縣達50公頃，員山鄉農會輔導紅龍果產銷班班員24名，栽培面積約12公頃。為提升產銷班生產安全且優質的紅龍果，鄉農會鼓勵班員參加全縣評鑑活動，這次共有18名班員報名參賽。

比賽分紅肉組取六名、甜王組取三名，兩組共選出九名冠亞季軍及優勝者，除了上述紅肉組冠軍及甜王組冠軍外，黃文貴獲得紅肉組季軍、黃谷釧及簡仁地也獲得優勝。鄉農會祝賀得獎果農，同時也向消費者宣傳優質水果。

拿下紅肉組與甜王組的雙冠王，都是鄉農會輔導的農民，農會理事長黃佑任嘗了一口甜果，大讚「比甜度20度的甘蔗還甜」，測得甜度23.7度。

農會總幹事游長峰說，火龍果含花青素、鈣、磷、鐵等礦物及水溶性膳食纖維，糖分以葡萄糖為主，幾乎沒有果糖和蔗糖，這種天然葡萄糖，容易吸收。近幾年因農民想栽種紅龍果，所以農會輔導成立產銷班，邀請講師上課與農友交流，逐漸提升栽種品質；農會常務監事陳俊宇說，這麼好的成績得來不易，感謝農民盡心努力研究，把最好的培育方式用在農作上，希望以優質農產帶動旅遊消費。