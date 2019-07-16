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台東農改場推廣液態稻草分解菌／防制秋行軍蟲 不用燒稻稈

2019-07-16 23:36聯合報 記者羅紹平／台東縣報導

台東農改場在試驗農田以無人機噴灑稻草分解菌。 記者羅紹平／翻攝
台東農改場在試驗農田以無人機噴灑稻草分解菌。 記者羅紹平／翻攝
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台東縣今年6月間為防制秋行軍蟲害，縣府農業處一度開放農民申請燒稻稈，政策實施7天後，因濃煙四處飄散引發空氣汙染爭議，台東縣環保局緊急「喊卡」。台東農改場見機推廣稻草分解（腐化）菌，今上午在關山鎮辦觀摩活動。

台東農改場人員將液態稻草分解菌倒入20公升水桶中稀釋。 記者羅紹平／翻攝
台東農改場人員將液態稻草分解菌倒入20公升水桶中稀釋。 記者羅紹平／翻攝
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台東縣農業處指出，縣內約有6300公頃稻田，多數集中在縱谷良質米區，擔心秋行軍蟲把稻禾都吃光，上萬農戶恐無收成，才開放農民申請登記燒稻稈，把害蟲蟲卵燒死，再者稻稈燒成灰燼，有利農田翻耕後秧苗扎根成長，若稻稈直接翻耕，稻稈太硬恐影響秧苗扎根入土。

縣農業處上月21日起開放農民申請燒稻稈，讓PM2.5懸浮微粒飆高，縱谷地區民眾抱怨空氣汙染，台東縣環保局在上月27日就踩煞車，禁止農民再燒稻稈。

台東農改場作物環境課長蔡恕仁表示，苗栗農改場研發的液態稻草腐化菌種，一公頃水稻田使用液態稻草腐化菌約930元，價格不貴且試驗成效好，可在7至10天內讓稻梗腐爛，對環境無害，農民無須再燒稻稈，不必擔心稻稈翻耕入土後影響秧苗生長，且水稻田灌水後，秋行軍蟲蟲卵泡在水裡即死亡。

觀摩會今天上午10點在關山鎮興隆段321號、農友吳東益示範田區，歡迎縱谷地區池上、鹿野、卑南鄉農民參加。

農民台東秋行軍蟲
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