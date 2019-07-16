花蓮自強國中操場老舊破損 校友議員魏嘉彥爭取整建

2019-07-16 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣自強國中操場的PU跑道使用已12年，多處膨脹變形甚至龜裂破損，學生運動很不方便，還有受傷風險，校方透過縣議員魏嘉彥協助，向體育署提案申請整建，預估經費需要541萬元，體育署昨委託東華大學副教授孫苑梅會勘，也是自強校友的魏嘉彥陪同，希望能順利申請到中央補助款，改善學弟學妹們的運動環境。

自強國中運動風氣盛行，也是縣內體育名校，校內200公尺長的PU跑道因長年頻繁使用，早就老舊不堪。校長唐惠珠說，學校經費有限，前幾年PU跑道一有破損，為了維護學生安全，都是儘量修補，但長期下來補不勝補，必須全面性整建，也希望同步施作活動式排水溝，解決操場排水問題。

東華大學體育與運動科學系副教授孫苑梅昨代表體育署會勘，縣府教育處體健科長白鴻儀、縣議員魏嘉彥、花蓮市國裕里長杜曉炬等人陪同視察。孫苑梅發現，外側跑道水溝有高低差，加上整體排水不良，使得自強國中操場跑道不斷受損，確實有整建必要；她還建議校方補上校內館舍的方位及面積圖，供體育署參考。