亞泥礦權展限被判撤銷 員工憂生計發聲支持亞泥上訴

2019-07-16 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台北高等行政法院日前判決撤銷亞泥礦業權展限案訴願決定及原處分，雖然亞泥已決定上訴，但不少員工擔心礦場若被迫停擺，工作恐不保，工會今天出面發聲，支持公司上訴到底；當地玻士岸部落會議成員認為，多數族人贊成亞泥在居住安全等前提下繼續採礦，但聲音未被聽見，希望外界多聽其他族人的心聲。

亞泥花蓮廠目前外包加上正職員工有1000多人，自從11日北高行判決出爐後，不少員工惶惶不安。亞泥花蓮廠企業工會理事長黃士銘今天表示，亞泥是依現行礦業法規定及行政院跨部會會議的決議，辦理礦權展限，卻被北高行判決撤銷，危及員工生計，判決太不合理，會員支持公司上訴到底。

黃士銘說，亞泥這幾年來秉持原住民基本法的精神，與部落舉行三方會談，協續溝通，也做了許多居住安全改善方案，提供就業、回饋還有建設，不僅廠區員工，連部落居民也擔心亞泥一旦停了，部落該怎麼辦。工會今天站出來只是第一步，未來若工作權真的受影響，不排除走上街頭。

亞泥新城山礦場位於花蓮秀林鄉富世村，曾是反亞泥自救會成員的部落耆老白世義表示，20多年前礦下確實危險，坡度非常陡，地震一來居民就跑，但亞泥做了許多安全措施，像是緩衝區、滯洪池、截流溝、監控系統等，已經安全很多，建議反對者要上去親身體驗。