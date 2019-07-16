因應網路化基市府組織大改造 韓良圻：忽略服務重要性

2019-07-16 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府因應網路化時代將進行組織改造，計畫將7個戶政事務所縮編為3個，2個地政事務所整併為1個，稅務局2個分局整併回總局，市政顧問、前議員韓良圻在臉書請市長對此政策要三思，林右昌上午說，現在的市府就像一具老舊、臃腫龐大的機器，要跑百米太不經濟、沒效益， 調整勢在必行。韓良圻下午回應指出，市長要把經費挪到打仗的單位去，恐忽略了服務的重要性，將不夠便民。

韓良圻日前在臉書指出，站在市政顧問的立場，市府要辦理單位縮編的政策要三思，他透露，市府將把戶政事務所從7個縮編為3個所，會造成很多民眾辦理戶籍業務的不便，地政事務所整併為1個所，也會有很多民眾辦各種地政事務的困擾，稅務局2個分局也將整併回總局，將造成民眾很大的不便。

林右昌上午市政會議後記者被媒體詢問時回應，市府是一個非常老舊的機器，組織結構很久沒調整，臃腫龐大問題太多，與其他同為類似的新竹、嘉義相較，新竹3個、嘉義2個戶政事務所，基隆卻有7個，多太多了，人力太不經濟、不效益，不改不行。

林右昌表示，現在是電腦化、資訊化、網路化時代，使用網路的比例很高，不需要龐大的臨櫃需求，避免人力的浪費，這些調整都是重大且必須執行的，經過2、3年時間內部討論與溝通，組織改造的方向是各機關單位的共識。

林右昌指出，市府的組織員額就是這麼多，調整出來的人力，調到最需要人力的地方，要打仗的單位去，人力優化做更有效益的配置，讓市府的運作更有效率，加速市政的推動工作。

韓良圻對於市長的說法，下午表示，當年為什麼要加入ISO認證，為什麼要成立單一窗口，為什麼要讓民眾能夠感覺到市府對他們的關愛，難道是市長都忘記了嗎？所以，如果他站在便民的立場，而且考慮很清楚民眾的動線，而去適度的調整服務的方式，這可以接受，但如果純粹要把經費挪到打仗的單位去，而忽略了服務的重要性，那這是什麼樣子的市府還是以服務百姓為優先，愛百姓為首要。

韓良圻表示，哪些是打仗單位?市府在林右昌上任市長 4年多以來，對於首要的觀光的預算，有沒有任何興革變革，人力的調整有沒有做任何改變？居然連任後什麼都變了。