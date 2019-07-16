推動原民文化 原民會補助花蓮千餘萬元辦部落祭典

2019-07-16 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣各部落歲時祭儀近日陸續展開，原民會今年投入上千萬元補助花蓮多個部落辦祭典，原民會主委夷將拔路兒（Icyang）今天邀請族人返鄉參與部落祭典，他表示，歲時祭儀是原住民族重要文化，也是重要文化傳承，希望族人多參與，也歡迎遊客深入部落認識並體驗原民文化。

花蓮縣有六大原住民族，約9萬人，占全縣人口近3成，包括阿美族豐年祭、太魯閣族感恩祭、布農族射耳祭、賽德克族收穫節、撒奇萊雅火神祭及噶瑪蘭族的豐年祭等是各族群重要慶典，從布農族射耳祭在4月先登場，近日阿美族各部落的豐年祭也陸續展開。

原民會邀請多個鄉鎮市長、部落頭目，今天上午齊聚新城鄉原住民多功能活動中心，主委夷將（Icyang）與行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、縣府原住民行政處長陳建村等人，共同呼籲族人踴躍參與歲時祭儀。

夷將（Icyang）表示，為了落實總統蔡英文多元文化政策目標，原民會3年多來提供各部落基本設施維持費、教育文化補助，及補助興建聚會所等，今年在花蓮就投入了1億3378萬元，其中有超過1800萬元是補助歲時祭儀及教育文化活動，今年縣內預計有163場次的文化慶典，可獲原民會各補助2、3萬到8萬元不等；而今年花蓮縣府舉辦的聯合豐年節活動即將登場，其中有5、600萬元，也是以原民會去年因應0206震災核撥的原住民族樂舞扶植團隊經費來執行。