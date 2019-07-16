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幸運兒到陽大附醫等1年腎臟移植成功 帶頭宣導器捐

2019-07-16 16:36聯合報 記者戴永華╱即時報導

生死是人生必經課題，生命卻可以用不同方式延續。國立陽明大學附設醫院今天宣導器官捐贈，邀請在該院接受腎臟移植的重生人現身說法，現場還安排器捐簽署及健保卡器官捐贈意願加註查詢服務等活動，讓民眾更加認識器官捐贈，以實際行動簽署器官捐贈同意書。

陽大附醫今天與財團法人器官捐贈移植登錄中心在大廳共同舉辦「麥麥相傳、讓愛重生」活動。根據器官捐贈移植登錄中心最新資料，今年已有166位捐贈者捐出器官，協助525人獲得重生，但仍有9859人仍在等待一線生機。

該院一直在宣導與推廣器官捐贈的理念，至今也圓滿31位器捐者「化小愛為大愛」，完成捐贈器官遺願，而且陽大自從106年開始成為腎臟移植醫院，至今腎臟移植團隊已成功完成6例，最特別是有二位因「愛重生」的腎臟移植受贈者陳小姐、呂先生及其家人今天也一起出席宣導活動。

他們表示，等候腎臟移植一、二十年，到陽大等候1年都成為幸運兒並成功接受腎臟移植成功，感謝捐贈者像是「天使的禮物」，讓他們有重生的機會，所以他們也以實際行動簽署器官捐贈同意書，幫助更多人與更多家庭，讓愛延續。

陽大醫院院長楊純豪表示，器官捐贈是展現大愛的行為，在生命即將消逝前將有用的器官捐贈幫助別人，用另一種方式延續，讓生命的意義可以因此發光發熱，不論是個人或家屬都是需要很大勇氣，無私的精神與勇氣是值得大家敬佩與感謝。

二名幸運兒到陽大附醫等了1年，腎臟移植成功，今天帶頭宣導器官捐贈。 圖/醫院提供
二名幸運兒到陽大附醫等了1年，腎臟移植成功，今天帶頭宣導器官捐贈。 圖/醫院提供
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二名幸運兒到陽大附醫等了1年，腎臟移植成功，今天帶頭宣導器官捐贈。 圖/醫院提供
二名幸運兒到陽大附醫等了1年，腎臟移植成功，今天帶頭宣導器官捐贈。 圖/醫院提供
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器官捐贈健保卡
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