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暑假基市府23場活動慶祖父母節 筷子槍製作好有趣

2019-07-16 15:41聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府慶祝祖父母節，倡導倫理教育與關懷祖父母，即日起到 8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有23場次，歡迎民眾參加，今天記者會中，由暖暖、仁愛樂齡中心成員，各自帶來氣球魔術及竹蟬、筷子槍製作課程分享，並有祖孫暢談共學趣事，歡迎民眾參與系列活動。

市長林右昌說，這項慶祝活動，由家庭教育中心、樂齡學習中心、祖孫館、親子館及學校共同舉辦，陸續推出祖孫夏令營、大手牽小手代代共學趣、祖孫DIY手作及祖孫共學才藝，讓祖孫一同歡度共學時光。

教育處代理處長陳淑貞表示，今年祖父母節，更規畫祖孫參訪海科館，搭配周三市民優惠，請各區樂齡祖孫參訪海科主題館兒童廳，搭配海洋小物DIY體驗、觀賞3D劇場，除提升海洋保育意識，帶來祖孫不一樣互動體驗。

系列活動有祖孫共讀繪本了解阿公阿嬤生活智慧，透過故事分享了解彼此生活經驗，讓爺奶對事物觀察力及兒孫創造力互相激盪，一起學習、DIY祖孫共學互動，一同遊戲、表演，大家同歡共樂。

每年8月第4個星期天為「祖父母節」，基隆市教育處舉辦23場次活動，詳情及報名洽家庭教育中心網站(http://kl.familyedu.moe.gov.tw )或行政專線（02）24271724。

即日起到8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有2...
即日起到8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有23場次。記者游明煌／攝影
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即日起到8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有2...
即日起到8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有23場次。記者游明煌／攝影
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即日起到8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有2...
即日起到8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有23場次。記者游明煌／攝影
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即日起到8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有2...
即日起到8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有23場次。記者游明煌／攝影
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祖父母節DIY基隆
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