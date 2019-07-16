暑假基市府23場活動慶祖父母節 筷子槍製作好有趣

2019-07-16 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府慶祝祖父母節，倡導倫理教育與關懷祖父母，即日起到 8月30日暑假期間舉辦祖父母節慶祝活動「大手牽小手．祖孫鬥陣來」，共有23場次，歡迎民眾參加，今天記者會中，由暖暖、仁愛樂齡中心成員，各自帶來氣球魔術及竹蟬、筷子槍製作課程分享，並有祖孫暢談共學趣事，歡迎民眾參與系列活動。

市長林右昌說，這項慶祝活動，由家庭教育中心、樂齡學習中心、祖孫館、親子館及學校共同舉辦，陸續推出祖孫夏令營、大手牽小手代代共學趣、祖孫DIY手作及祖孫共學才藝，讓祖孫一同歡度共學時光。

教育處代理處長陳淑貞表示，今年祖父母節，更規畫祖孫參訪海科館，搭配周三市民優惠，請各區樂齡祖孫參訪海科主題館兒童廳，搭配海洋小物DIY體驗、觀賞3D劇場，除提升海洋保育意識，帶來祖孫不一樣互動體驗。

系列活動有祖孫共讀繪本了解阿公阿嬤生活智慧，透過故事分享了解彼此生活經驗，讓爺奶對事物觀察力及兒孫創造力互相激盪，一起學習、DIY祖孫共學互動，一同遊戲、表演，大家同歡共樂。