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耗時9年 南迴公路拓寬今年底通車

2019-07-16 13:15聯合報 記者羅紹平╱即時報導

耗時9年動工的南迴公路截彎取直拓寬工程，預定今年12月20日通車，其中碳盤查管理、隧道點排式排煙系統等，多是國內公共工程首見。公路總局西部濱海公路南區臨時工程處有信心，南迴公路拓寬工程全線通車後，會是一條兼具環保、觀光，也是台東民眾一條穩定安全回家的路。

公路總局西濱南工處今天上午邀請屏東及台東媒體，參訪台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔交控中心、安朔高架橋及草埔隧道等關鍵工程，讓社會大眾了解台9線南迴公路拓寬改善後續計畫辦理情形。

公路總局西濱南工處指出，台9線南迴公路拓寬改善後續計畫不論從環境、動植物保育與水資源保護議題，到遺址監看搶救、碳排放管理、施工資訊公開，其中碳盤查管理、隧道點排式排煙系統等多是國內公共工程首見；102年獲得交通部環評考核第1名、107年公共工程金質獎特優及106年度勞動部金安獎優勝。

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫共分三路段執行，香蘭金崙段預定今年7月31日通車，金崙大鳥段及安朔草埔段預計在今年12月20日通車。

西濱南工處指出，未來南迴公路拓寬後續計畫通車後，台東至屏東可縮短行車時間30分鐘車程，不僅提供台東民眾一條安全、穩定回家的道路，也是一條兼具環保與觀光效益，提升區域運輸服務品質的幸福公路。

南迴公路草埔隧道工程接近完工階段，沿途美景如畫。圖／西濱南工處提供
南迴公路草埔隧道工程接近完工階段，沿途美景如畫。圖／西濱南工處提供
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南迴公路草埔隧道工程接近完工階段，目前已具公路雛形。圖／西濱南工處提供
南迴公路草埔隧道工程接近完工階段，目前已具公路雛形。圖／西濱南工處提供
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南迴公路草埔隧道工程接近完工階段，目前已具公路雛形。圖／西濱南工處提供
南迴公路草埔隧道工程接近完工階段，目前已具公路雛形。圖／西濱南工處提供
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南迴公路台東勞動部
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