基隆整併7戶政所變3所不便民？林右昌：不改不行

2019-07-16 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府市政顧問前議員韓良圻在臉書指出，他站在市政顧回的立場，市府要縮編單位的政策，勸市長要三思而後行，因市府要把7戶政所減為3處，2地政所變1所，稅捐處2分局則都裁撤，恐造成民眾辦理戶籍、地政及稅務上的不便、困擾。市長林右昌證實確要整併，但表示這是必須要走、必須要調，不改不行，因為現在組織陳舊、擁腫龐大，要把人力調整到打仗的單位，要錢給錢，要人給人。

韓良圻日前在臉書指出，他站在市政顧回的立場，市府要縮編單位的政策，勸市長要三思而後行，因市府要把7戶所減為3處，2地政所變成1所，稅捐處2分局都裁撤，恐造成民眾辦理戶籍、地政及稅務上的不便、困擾。由於牽涉民眾辦理戶政、地政及稅務很多業務，貼文引發很多民眾討論，有人擔心以後不方便。

林右昌今天在市務會議後記者會受訪時證實，基隆原有7處戶政所將整併為3處，2處地政所整併為1處，稅捐處2處分局與總局整併，這個方向沒有錯，但這是市府內部已有共識。

林右昌說，上任到現在拚市政，一個老機器如何回應劇烈的競爭，因此調整是一定必要的，市府組織結構很久沒有調整，經過2、3年內部的討論和溝通，這是必須要走、必須要調，不改不行，組織陳舊擁腫龐大。戶所本來7個，造成人力的不經濟、不效益，現在很多都電腦化、網路化，據統計，市民使用網路頻率非常高，不一定要臨櫃龐大的人力，戶所、地政、稅捐整併勢在必行，韓議員多慮了。

林右昌表示，要把人力調整到打仗的單位，要錢給錢，要人給人，調整到最需要人力的地方，希望把市政加速往前推進，進行組織的調整。