為免租金補助再被詐領 基市府啟動內控抽查

2019-07-16 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



政府租金補貼好康又來了，基隆市今年計畫補助1000戶，每戶最高每月3000元。但為防止朱姓男子自刻印章，再偽造房屋租賃契約書，向市府詐得6次，共18萬8400元事件重演，市府今年啟動抽查內控，並向中央建議訂定稽核制度。

基隆市朱姓男子本來想向張姓友人租房子，事後因故未租成，竟自己刻張姓友人的印章，再偽造房屋租賃契約書，向市府都發處承辦人員申請租金補貼，從99年開始，共詐得18萬8400元，張姓男子去年5月要把房子地價稅變更為自用住宅用地，才發現住宅遭人申報承租而報警。

朱男因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴，基隆地方法院表示，朱男偽造私文書罪，共6罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日，換算下來為12萬元。但信他無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，緩刑3年，以啟自新。

事發後，朱姓男子與基隆市政府協議分期償還詐領的補助金，加上他沒有前科， 因一時失慮，致罹刑典，事後已深具悔意，經此偵、審程序教訓，法官認為他已知所警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑3年，以啟自新。

市府都發處表示，他們相信多數人是誠實的，中央也未定稽核制度，經過這事件後，他們先啟動內控抽查，會再向中建議訂定稽核制度，防止再有人鑽漏洞。