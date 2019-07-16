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畫家林子欽描繪部落靈魂 族群少女像栩栩如生

2019-07-16 10:40聯合報 記者徐如宜╱即時報導

台東畫家林子欽以超精細寫實技法，以原住民部落中的生活與文化為創作主題，成為當代原住民圖像人類誌的重要文化意涵。《Rabay Yuki》林子欽油畫個展，即日起至8月25日在高雄市新思惟人文空間展出。

林子欽從早期的排灣族紋手老人，到近年來的各族群少女人像，都是以原住民文化為觀察對象，經過長時間深度調查與嚴謹資料收集後的成果。

《Rabay Yuki》是林子欽近期發展的台灣原住民族群人像系列中的畫中人物，為來自花蓮秀林的太魯閣族少女。林子欽透過對原住民人像的精細描寫，展現個人精湛的寫實功力，對人物儀貌、體態，情緒以及族群服飾及配件，也有超寫實紀錄。

藝評人蕭瓊瑞稱讚林的作品精微寫實，取得觀眾直觀認同且親切接納，更有另一種作為當代原住民圖像人類誌的重要文化意涵。

林子欽2014年卸下教職專注繪畫，深刻描繪人物神韻、肌膚紋理、少女髮梢、服飾纖維皺褶等細微處，畫作栩栩如生。新思惟人文空間藝術總監林育世表示，林子欽多年創作主題聚焦原住民部落生活及文化，藉由畫筆展現精湛寫實功力。

林子欽表示，過了知命之年，從業餘走向專職，將持續鑽研精進古典繪畫技法，大膽挑戰創新每幅創作，展現畫中人物深層底蘊與悸動情感。

畫家林子欽以超精細寫實技法，記錄下太魯閣少女Rabay Yuki的美麗容顏。圖／...
畫家林子欽以超精細寫實技法，記錄下太魯閣少女Rabay Yuki的美麗容顏。圖／林子欽提供
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原住民太魯閣族台東
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