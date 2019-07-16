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獨立書店找活路 基隆見書店多元經營書香加咖啡香

2019-07-16 09:51聯合報 記者游明煌╱即時報導

九份樂伯二手書店傳出結束營業，讓很多民眾覺得可惜，傳統獨立書店經營困難，基隆東岸商場去年新開獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，走進店內感覺藝廊、咖啡店，可以邊看書邊品嘗咖啡、蛋糕、茶點等，還提供場地辦演講、活動、讀書會等，為實體書店走出另一條活路。

走進書店就有濃濃咖啡香，裝潢也和一般傳統的書店不一樣，有裝置藝術也有畫作及很多文創商品，很有藝術氣息，還有美味的糕點，這家的文創書店比較像咖啡廳，但卻有很多書，從各類圖書都有，還有外文書、暢銷書，民眾可以邊看書邊品嘗咖啡、蛋糕、茶點等。2樓還提供場地辦演講、活動、讀書會等。

基隆市原來也有誠品、金石堂等連鎖書店，但陸續關門後讓基隆人想買書多得到台北，去年東岸複合式停場車的「見書店」開張後，讓基隆人多了一處選擇，為何想開實體書店？老闆娘楊雅萍說「不能讓基隆沒書店，要讓大家來這裡找到幸福」。

楊雅萍曾在誠品基隆店工作，對書有很深的感情，她擔心隆就要沒有書店了才有有開書店的想法。「見書店」由來很有洋蔥，她說，因為她有一次遇到一位小男孩，他說沒看過海，「海洋城市居然有孩子沒看過海」，讓她覺得不可思議，她就帶著這個小男孩走遍基隆海岸線看見海，楊雅萍說，sea和see同音，海洋需要被看見，城市需要被看見，書本也要被看見，才有「見書店」這個名字出來。

「開書店不會賺錢的啦！」朋友都這樣告訴楊雅萍，但她不要賺錢，只是要打造一個有書香、可以一起讀書的地方，好朋友的可以聚在一起，不只買書，還可以吃東西，把傳統書店沒有的人文及服務加入。

楊雅萍認為，一座城市需要有間書店，可以閱讀，可以把書帶回家，也可在這裡找到同好，來逛的人都可以帶走一本書，一個世界，再帶同好來，就會有越來越多人喜愛。

基隆東岸商場獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，走進店內感覺...
基隆東岸商場獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，走進店內感覺藝廊、咖啡店，可以邊看書邊品嘗咖啡、蛋糕、茶點等。記者游明煌／攝影
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見書店2樓還提供場地辦演講、活動、讀書會等，為實體書店走出另一條活路。記者游明煌...
見書店2樓還提供場地辦演講、活動、讀書會等，為實體書店走出另一條活路。記者游明煌／攝影
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基隆東岸商場獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，走進店內感覺...
基隆東岸商場獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，走進店內感覺藝廊、咖啡店，可以邊看書邊品嘗咖啡、蛋糕、茶點等。記者游明煌／攝影
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基隆東岸商場獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，走進店內感覺...
基隆東岸商場獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，走進店內感覺藝廊、咖啡店，可以邊看書邊品嘗咖啡、蛋糕、茶點等。記者游明煌／攝影
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基隆東岸商場獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，走進店內感覺...
基隆東岸商場獨立書店「見書店」，不走傳統方式，多元化經營轉型求生存，走進店內感覺藝廊、咖啡店，可以邊看書邊品嘗咖啡、蛋糕、茶點等。記者游明煌／攝影
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基隆咖啡廳
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