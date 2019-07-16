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影／另類婚宿產業 子女幫老爸媽補辦豪華婚禮

2019-07-16 07:52聯合報 記者戴永華╱即時報導

早年農村社會夫妻很難有像樣的婚禮，台北張小姐與兄弟姐妹日前共同為老父老母補辦婚禮，專程以賓利禮車接送父母到宜蘭民宿進行儀式，下午茶後，晚宴享用無菜單料理，入住峇里島風民宿，悠閒度假，也一圓父母親長年來的宿願。

宜蘭有飯店民宿或休閒農場幫新人籌辦婚禮，例如長榮鳳凰酒店的雲頂教堂婚禮、香格里拉度假酒店的永恆水教堂婚禮、優勝美地音樂民宿也陸續有500多對新人在這裡迎娶。但多半沒有人幫老夫老妻補辦未實現的世紀婚禮，宜蘭有業者期待成為另類的婚宿產業。

43會館Villa民宿主人吳建聰是從南部北漂到宜蘭的中年男，早年母親沒穿過婚紗，心中有憾，後來母親走了，如今父親年紀也大，他想邀請父母親到民宿辦婚禮的心願終究未能實現。

補辦婚禮是圓夢，也是讓子女同聚一起。吳建聰說，其實老人家祈求不多，共同聚會的歡樂或一張全家福的照片，就夠他們回憶了，為人子女在事業有成後，應該把握時間為父母親彌補早年未完成的心願，於是他提出跨世紀婚禮的構想。

張小姐與兄弟姐妹昨天共同為80歲的父親及75歲的母親補辦婚禮，以賓利禮車接送到民宿，紅毯迎賓，在親友見證下進行儀式，並且由子女購買1克拉鑽石，由父親幫母親帶上。張梅姬說，很多人買鑽戒都是送給心上人或另一半，但她們覺得由子女買來送給母親，更有意義。

民宿主人挑選好憶甜點的澳洲千層派與香檳迎賓，儀式結束後享受下午茶， 晚餐是「台菜小天王」溫國智的無菜單料理，採買當地海鮮及食材烹調，讓所有人在民宿裡悠閒用餐，父母與子女聊天話家常，笑聲不斷，民宿最多可提供12人入住，「老夫老妻世紀婚禮」有客製化服務，費用9萬起跳到16.8萬元不等。

民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永...
民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永華/攝影
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民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永...
民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永華/攝影
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台菜小天王溫國智的無菜單料理，「鮮蔬彩虹鮑」很養生。圖/溫國智提供
台菜小天王溫國智的無菜單料理，「鮮蔬彩虹鮑」很養生。圖/溫國智提供
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民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永...
民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永華/攝影
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「台菜小天王」溫國智的無菜單料理。圖/溫國智提供
「台菜小天王」溫國智的無菜單料理。圖/溫國智提供
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民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永...
民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永華/攝影
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民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永...
民宿提供包棟服務，由子女幫阿爸阿母補辦跨世紀豪華婚禮，成為另類婚宿產業。記者戴永華/攝影
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婚禮民宿教堂
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