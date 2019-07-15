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搶救原生稻 花蓮米棧推農村體驗活動

2019-07-15 17:18聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮壽豐鄉193縣道月眉部落，當地阿美族自古流傳的原生紫米稻「古拉古拉灣」，因人口外移、產量日漸稀少，社區族人計畫結合割稻尾、製作麻糬等農村體驗活動，提升族人種植意願，未來規畫為當地遊程，歌手張震嶽父親也提供老家作為推廣中心，持續以友善農法耕作紫米，盼為原鄉特色作物保種。

花蓮壽豐海岸山脈米棧、月眉社區試辦紫米教育體驗活動，吸引不少家長帶著子女報名參加，農民安排從農田到餐桌的完整流程，來推廣紫米文化及行銷紫米產品。紫米有微量花青素等成份，營養價值高，但比起白米，花蓮紫米種植面積不大，產量有限，加上人工成本高、產品售價不低，較困難維持市佔率。

持續在月眉種植紫米的阿美族人，也是前米棧村長的吳靜枝不希望部落產業斷根，因此包括農村推廣、市集擺攤，舉凡各類型活動都踴躍參加，但也面臨無年輕人協力及接棒的困境。吳靜枝說，所種植的紫米是由祖先留下來，沒有經過改良的原生品種，目前也開發相關產品如紫米茶、紫米牛軋糖甚至是紫米咖啡等，希望將紫米繼續傳承下去。

花蓮縣議員張美慧表示，由部落耆老帶領，大小朋友們一齊踏入田野間，親身體驗、瞭解紫米生長環境，以及實際下田收割、脫穀、去殼、碾米、煮熟、搗米到可以食用的原住民傳統麻糬「都侖」製作，在一系列的過程，明白粒粒皆辛苦的道理所在，也在割稻祭儀中，學習尊重部落傳統文化、從割稻技術中瞭解長者的智慧。

張美慧指出，水保局花蓮分局這些年推動的農村再生計畫，透過輔導讓許多農村有新的樣貌，公部門扶植前期的人才培育基礎工作，有助部落社區站穩腳步；但要永續發展，如何讓部落青年族人願意回鄉，延續及振興傳統特色產業，仍需朝向地方人做家鄉事的路徑，才是活化農村的根源。

負責輔導的水保局花蓮分局長陳淑媛表示，此次活動除能讓更多人體會到，平常食用的米飯農耕的辛苦外，更重要的是將月眉與米棧區域的原民紫米推廣出去。

花蓮月眉、米棧部落多種植原生紫米稻。圖／花蓮縣議員張美慧提供
花蓮月眉、米棧部落多種植原生紫米稻。圖／花蓮縣議員張美慧提供
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花蓮壽豐鄉月眉、米棧部落推廣傳統紫米文化。圖／花蓮縣議員張美慧提供
花蓮壽豐鄉月眉、米棧部落推廣傳統紫米文化。圖／花蓮縣議員張美慧提供
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親子體驗搗米過程。圖／花蓮縣議員張美慧提供
親子體驗搗米過程。圖／花蓮縣議員張美慧提供
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農事體驗活動讓民眾體驗下田收割。圖／花蓮縣議員張美慧提供
農事體驗活動讓民眾體驗下田收割。圖／花蓮縣議員張美慧提供
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阿美族張美慧農民
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