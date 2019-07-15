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吉爾吉斯青少年花蓮交流 市長魏嘉賢歡迎

2019-07-15 16:32中央社 花蓮縣15日電

吉爾吉斯18名家扶青少年來到花蓮跨國交流，包括才藝、國際文化營、原民部落生活體驗、環花東單車挑戰等；花蓮市長魏嘉賢是家扶認養人，特別致贈禮物和宵夜給孩子們。

花蓮家扶中心表示，今天是世界青年技能日（World Youth Skills Day），吉爾吉斯家扶18名青少年，月初來到花蓮交流；雙方青年擔任自己族群的文化大使，展現不同文化及青少年能力，並呼應世界青年技能日精神。

活動安排到崇德達基力部落，與部落的孩子一起探險、學習狩獵技能、傳統採集等。雖然語言不通，但吉爾吉斯的大哥哥會照顧部落年紀較小的孩子，發揮手足之愛。

花蓮家扶中心主任施政延表示，這次國際交流活動主要是以青少年培力為主題，透過一連串的活動安排與設計，讓兩國的青少年從做中學，學習面對不同文化及成長背景的尊重，並看見自己的文化優勢，進而有更多的認同與自信。

吉爾吉斯家扶是家扶基金會的海外服務據點之一，由於吉爾吉斯的青少年熱愛足球，家扶在當地組織一支BEMS足球隊，此次花蓮家扶特別安排與美崙國中足球隊進行一場友誼賽，互相切磋球技。

兩國的孩子將於7月27、28日在花蓮文創園區舉辦「TIME FOR CHANGE－我們這YOUNG改變未來」青春特展，將有吉爾吉斯與太魯閣族的傳統舞蹈、木琴及木箱鼓表演，及手作DIY等。

花蓮市長魏嘉賢自民國96年開始擔任家扶國外的認養人，昨晚特別致贈禮物和宵夜給孩子們享用。魏嘉賢說，非常歡迎吉爾吉斯的孩子來到美麗山海城市花蓮，感謝家扶長期陪伴國內外的弱勢家庭及兒少，為這些家庭及孩子創造更多的機會及發展，這次跨國交流讓兩國的孩子都有難忘的成長與回憶。

吉爾吉斯魏嘉賢
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