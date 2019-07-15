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花蓮舊鐵道園區周邊改善 延伸人性步道更友善

2019-07-15 15:06聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

為提升鐵道生態園周邊環境，花蓮市公所爭取城鎮之心經費補助，規畫舊鐵道生態園區周邊改善工程，花蓮市長魏嘉賢前往現場會勘，仁愛街後續的人行步道，將會繼續爭取經費，將人行步道延伸至林森路口，同時也會針對市區水溝蓋，視經費考量逐一汰換防滑與無障礙功能，打造友善通道環境。

魏嘉賢今偕同工程隊長余世崘前往舊鐵道生態園區，實地勘查已完成工程，發現仁愛街機車格畫有國小家長接送區，由於交通標線仍是紅線，尚未更新，指示盡快處理，在暑假過後開學時，讓家長有個方便的接送區安心接送子女。

魏嘉賢表示，花蓮舊鐵道生態園區周邊改善工程是由城鎮之心所補助，獲得360萬元補助，市公所自籌40萬元，發包金額為380萬元，整體改善工程包括人行步道，牆面美化。

在仁愛停車場緊臨生態溪旁，原本有一座老舊圍牆，一旦倒塌恐會造成人車安危，因此施工時將這道圍牆拆除，規畫景觀步道，同時將生態溪做地景的美化，不僅可避免治安死角，也讓生態溪穿透明亮。

另外，在明義國小南門後方有一片大草坪，用路人以往會將汽車開上草坪，因此藉由這次工程將人行步道銜接開發到小南門後方，除避免汽車進入外，也保障行人的安全；後續繼續爭取經費，將人行道鋪面延伸到林森路口，打造友善通道環境。

其中排水溝蓋工程全面採用防滑及無障礙設計，魏嘉賢指出，一般水溝蓋使用表面凸紋顆粒來增加摩擦力，但水溝蓋表面經防鏽鍍鋅處理後，其實變的更光滑；而在這次工程所使用的水溝蓋則是採用防滑塗裝，在潮濕的條件下，更能展現防滑效果，市公所會視經費，逐一汰換排水溝蓋，讓公共設施更具人性化。

花蓮舊鐵道生態園區周邊改善工程改善人行步道。圖／花蓮市公所提供
花蓮舊鐵道生態園區周邊改善工程改善人行步道。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市公所水溝蓋採防滑塗裝，具防滑效果。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所水溝蓋採防滑塗裝，具防滑效果。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市長魏嘉賢（右）會勘舊鐵道生態園區周邊改善工程。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（右）會勘舊鐵道生態園區周邊改善工程。圖／花蓮市公所提供
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人行道魏嘉賢鐵道
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