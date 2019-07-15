銀髮族福音 慈濟科大首設社區服務據點

2019-07-15 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮慈濟科技大學設立第一間在大專院校的失智社區服務據點「瑞智憶學苑」，開放時間比照學生上課時段，還有護理系學生長期照護，服務完全免費。失智症長輩的家屬說，以前要全天候照顧93歲的媽媽，感到比較辛苦，現在有服務據點可稍微喘息，也讓媽媽放鬆心情，自理能力比以前更好。

慈濟科大表示，根據統計，花蓮縣失智症預估有4000多人失智，卻僅1000多人確診，花蓮縣衛生局設立27個失智社區服務據點，慈濟科大申請3個，分別是校內的瑞智憶學苑、吉安鄉福興村的長壽俱樂部，以及秀林鄉佳民部落格督善教會的原鄉睿智照顧學堂。

瑞智憶學苑除有活化長者大腦的認知課程、伸展身體的運動課程，還設計芳香療法、音樂療法、機器寵物療法、園藝療法等非藥物療法。慈濟科大仿效日本的「減法照顧」，不剝奪既有能力，積極地協助他們康復，達到生活自理，阿公阿嬤得自行用餐、洗碗，排隊刷牙、漱口，協助打掃和清理工作，盡量讓老人家多活動。

家屬楊小丹說，之前都是自己和姐姐24小時全天照顧93歲媽媽，半夜都要扶媽媽上廁所，自己也60幾歲，照顧起來有點力不從心。今年四月送媽媽來瑞智憶學苑，發現慈濟科大的老師和學生照顧很用心，讓媽媽越來越有安全感。曾有一天傍晚5點接送，還被媽媽抱怨「怎麼這麼早來接」，如今媽媽自理能力比以往好，也不用全天候陪伴，自己也能外出辦事或休息，輕鬆許多。

長期照護研究所長宋惠娟表示，即使長輩失智，還是能透過活動參與和社交互動延緩認知退化，慈濟科大安排長期照護實作課程、實習場域設計，讓年輕學子與老人家互動，才能針對長輩的需求提供合適的照護服務，更明白長期照護領域，最需要的是用心。