影/礁溪新飯店耍「新機」限量主題房玩花樣住了不想走

2019-07-14 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



暑假旅遊旺季，宜蘭礁溪又有新飯店搶進一級戰區。有鑑於親子旅遊商機大，業者不約而同推出限量「主題房」，營造住宿情境氛圍，其中有小男生喜歡的「超跑房」，女孩愛住的「樹屋」，成人則比較喜愛「溫室房」，感覺很環保。

礁溪鄉飯店旅館林立，是宜蘭旅宿業競爭最激烈地區，面對暑假旅遊市場，最近新開幕的川湯春天旗艦館設計多種親子房，包括海洋房牆壁彩繪藍海動物、非洲房有大象及獅子映入眼簾、公主房充滿粉紅泡泡超浪漫、森林房綠意盎然，尤其以超跑造型設計床型的「超跑房」鮮豔亮眼，更是很多小男生的最愛。

川湯春天旗艦館以「親子樂園」做為設計理念，包括親子房、CARS童樂園可操控各種電動車、互動投影、溜滑梯球池等新奇體驗，還有16種泡湯溫泉設施、SPA與戲水池滑水道。

礁溪另一間新飯店屬於雲朗集團的品文旅，宜蘭首家導入自助Check-in入住，而且不提供一次拋棄式備品的環保飯店，設計13間「樹屋」閣樓房，可以提供二大二小入住，孩子想像自己住在樹上，感覺很安全，另有「溫室房」，採清水模的挑高式鋼構溫室建築，潔白又環保。