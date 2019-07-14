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影/礁溪新飯店耍「新機」限量主題房玩花樣住了不想走

2019-07-14 22:54聯合報 記者戴永華╱即時報導

暑假旅遊旺季，宜蘭礁溪又有新飯店搶進一級戰區。有鑑於親子旅遊商機大，業者不約而同推出限量「主題房」，營造住宿情境氛圍，其中有小男生喜歡的「超跑房」，女孩愛住的「樹屋」，成人則比較喜愛「溫室房」，感覺很環保。

礁溪鄉飯店旅館林立，是宜蘭旅宿業競爭最激烈地區，面對暑假旅遊市場，最近新開幕的川湯春天旗艦館設計多種親子房，包括海洋房牆壁彩繪藍海動物、非洲房有大象及獅子映入眼簾、公主房充滿粉紅泡泡超浪漫、森林房綠意盎然，尤其以超跑造型設計床型的「超跑房」鮮豔亮眼，更是很多小男生的最愛。

川湯春天旗艦館以「親子樂園」做為設計理念，包括親子房、CARS童樂園可操控各種電動車、互動投影、溜滑梯球池等新奇體驗，還有16種泡湯溫泉設施、SPA與戲水池滑水道。

礁溪另一間新飯店屬於雲朗集團的品文旅，宜蘭首家導入自助Check-in入住，而且不提供一次拋棄式備品的環保飯店，設計13間「樹屋」閣樓房，可以提供二大二小入住，孩子想像自己住在樹上，感覺很安全，另有「溫室房」，採清水模的挑高式鋼構溫室建築，潔白又環保。

至於老品牌的礁溪老爺酒店雖然沒有主題房，不過暑假推出另類的「真人夾娃娃機」，遊客戴安全帽乘坐特製的挾機，另一人手控操作方向，能夾走多少米乖乖就全部帶走，有機會抽中餐券或免費下午茶，每天還送出一張住宿券。

雲朗集團進駐礁溪的新飯店品文旅「樹屋」閣樓房，小孩好像住在樹上，很有安全感。圖/...
雲朗集團進駐礁溪的新飯店品文旅「樹屋」閣樓房，小孩好像住在樹上，很有安全感。圖/飯店提供
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雲朗集團進駐礁溪的新飯店品文旅「溫室房」，採挑高式建築，想像自己入住白色溫室裡。...
雲朗集團進駐礁溪的新飯店品文旅「溫室房」，採挑高式建築，想像自己入住白色溫室裡。 記者戴永華/攝影
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礁溪老爺酒店暑假推出「真人夾娃娃機」，夾起的米乖乖裡有餐券等贈品。 記者戴永華/...
礁溪老爺酒店暑假推出「真人夾娃娃機」，夾起的米乖乖裡有餐券等贈品。 記者戴永華/攝影
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礁溪新飯店川湯春天旗艦館的超跑主題房，鮮豔亮麗，小男孩最愛。圖/飯店提供
礁溪新飯店川湯春天旗艦館的超跑主題房，鮮豔亮麗，小男孩最愛。圖/飯店提供
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