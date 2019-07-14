水質不潔感染腸胃炎？ 縣府要查國民運動中心游池水質

2019-07-14 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



最近有民眾向媒體投訴，到宜蘭國民運動中心游泳後罹患腸胃炎，還有人眼睛感染，要求縣府對於水質應該好好檢驗把關。由於國民運動中心是縣府委外經營的場所，縣府除了督促承包商留意改善，同時也會請衛生局加強抽驗水質頻率。

縣府教育處表示，游泳池設有自動監測餘氯儀器，只要高於標準即代表水質比較沒有問題，另外從目前衛生局進行幾次的大腸桿菌等生菌數檢測，並沒有發現超標情形。

宜蘭國民運動中心由縣府爭取經費2億3000萬元興建，去年5月完工，但在辦理工程驗收時發現很多缺失需要改善，一直拖到去年11月，縣府才同意「先啟用、再驗收」，但至今驗收仍未過關，審計室為此發文給縣府要求檢討改善。

一名吳姓男子向媒體投訴表示，他弟弟的女友和全家人到國民運動中心運動，各別使用不同的設施，當天大家吃的東西都一樣，但回家後，只有到泳池游泳的弟弟女友感染腸胃炎，懷疑是否游泳池的水質不乾淨；吳男又說，他母親朋友的孩子也曾經到運動中心游泳，導致眼睛感染，病情嚴重還轉移到腎臟住院。