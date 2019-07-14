花蓮小城影展 紀錄片真實呈現漁工生活

2019-07-14 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市公所以「2019小城影展─移動之島嶼身影」為題，分別以五個子題選擇12部影片，探討各類移民的原因及處境。在洄瀾窩國際青年旅舍播放《水路—遠洋紀行》紀錄片，邀請該片攝影師賴以博分享當年隨船到南美洲時，克服險惡顛簸的拍攝環境，拍攝漁工艱辛工作的勞動現場外，也持平報導遠洋漁船工作人員的日常。

賴以博指出，每年12月到隔年1月在高雄前鎮漁港，有將近100艘的魷釣船航向福克蘭群島漁場，捕釣台灣日常生活中常見的阿根廷魷魚，而這段大約耗時將近40天的航程，被船員們稱為「水路」。

他說，導演盧昱瑞很喜歡到海邊，剛開始拍海邊的釣客，後來拍冷凍庫的搬運工，當時有部片是紀錄擔任遠洋漁船大副的阿美族青年Yiyung和冷凍廠工人，而在聊敘中，金泉興號的邱船長及大副認為只拍進港漁船太過無趣，並不能表現船員真實生活，建議他們上船實際拍攝漁工勞動的真實畫面，因而催生《水路—遠洋紀行》的紀實。

賴以博表示，當年克服險惡顛簸的拍攝環境，以靜觀的影像呈現「血汗海鮮」的勞動現場，以及漁工不為人知的艱辛處境。他指出，金泉興號除船長及大副是台灣人外，其餘全都是外籍漁工，包括大陸、越南、印尼及菲律賓，因此需要會中文的人協助翻譯，透過翻譯讓新人可以很快熟悉工作環境，也能夠讓漁工間有所默契。

在拍攝《水路—遠洋紀行》這部片時，遠洋的議題正好炒得很熱門，不過賴以博說，導演不認為他所拍的這部紀錄是偏重在勞動方面，事實上全片是以持平方式讓大家看到漁工的實際生活。

賴以博也分享隨船那段時間的感想，這趟航行經驗讓他和導演都體認到在陸地的人其實是比較奢侈的，紀錄片是對陸地人的提醒，而不是對海上人的檢討，賺再多錢，船員自己花不到，幾乎都是給家人在陸地過比較好的生活。而在親自置身於與時間比賽的漁場工作環境裡，也讓人體認到海洋資源的珍惜。