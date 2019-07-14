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基隆和平島考古新進展 發現2座墓葬與遺骸

2019-07-14 19:29中央社 基隆市14日電

基隆市和平島平一路停車場考古有新進展，考古團隊近日挖掘出2座墓葬和2具遺骸，目前共挖掘出6座墓葬，其中有5具人骨遺骸，另外，也發現諸聖教堂牆基，推測為教堂的後殿。

文化局執行大基隆歷史場景再現整合計畫中的「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」，邀請清華大學人類學研究所長臧振華、西班牙考古學者貝羅卡（MariaCruz Berrocal）合作的考古團隊，今年5月初啟動挖掘。

文化局今天表示，市長林右昌12日在文化局長陳靜萍陪同下前往遺址探班，除感謝即將離台的西班牙團隊提供專業協助外，並表示正與有關單位與專家學者討論，未來若成功以現地展示呈現，必能帶給和平島居民更多在地認同、文化及觀光上的價值。

林右昌說，今年考古發掘成果豐碩，3年前在同樣地方，挖掘出3具歐洲人遺骸，一具原住民小孩甕棺，今年共發掘6座墓葬，其中有5具人骨遺骸，基本上完全確認教堂遺址。

林右昌表示，這次考古也證明基隆和平島地區在大航海時代是非常重要的據點，這次更發現史前煉鐵、鐵渣和圓山時代文物，顯示3000多年前就有人居住在此生活。

此外，陳靜萍指出，在北向的發掘中，也發現與聖薩爾瓦多城同期的西班牙「諸聖教堂」牆基，根據牆體建造結構判斷為教堂的後殿，也進一步推測出教堂的方位。

她說，後殿為教堂建築最內部，出入口應於另外一端，但已被現代建築設施破壞，至於更多建築相關的資訊，例如建築形式，仍需比對菲律賓與其他同時期西班牙殖民地區所建造的教堂保留案例才能確定。

教堂考古建築
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